Fico alla Camera e Casellati al Senato | ecco le dichiarazioni del M5S e del PD

Casellati eletta presidente del Senato - Fico alla Camera : Elisabetta Alberti Casellati (Fi) è stata eletta presidente del Senato e Roberto Fico è stato eletto presidente della Camera. All'indomani dello strappo con cui Salvini ha votato...

La Lega soddisfatta dopo l'elezione di Fico alla Camera e di Casellati al Senato : Il neo presidente della Camera Roberto Fico incontra Giancarlo Giorgetti poco dopo le 11, in un corridoio vicino l'aula di Montecitorio. "Ho sentito tanto parlare di lei", dice il braccio destro di Matteo Salvini all'uomo indicato dai 5 Stelle. Lui, Fico, lo scorso gennaio aveva garantito che il Movimento "mai sarebbe stato alleato con la Lega anche dopo il voto: siamo geneticamente diversi". Ma per il Carroccio è acqua passata: tra il ...

Fico - dalla Vigilanza Rai alla presidenza Camera : l’ortodosso M5s che predicava “il ritorno alle origini e senza leader” : C’è un giorno in cui è nato Roberto Fico per il Movimento 5 stelle. E non è quando è stato eletto alla Camera nel 2013 o quando ha creato il Meetup di Napoli nel 2005, e nemmeno quando è finito presidente della Vigilanza Rai. E’ il 24 settembre 2016, quando dal palco di Italia 5 stelle a Palermo straccia l’intervento pronto da scaletta e grida, letteralmente, al microfono, che “il “Movimento deve tornare alle ...

Roberto Fico - dalla Vigilanza Rai alla presidenza della Camera : l’ortodosso M5s che predicava “il ritorno alle origini” : C’è un giorno in cui è nato Roberto Fico per il Movimento 5 stelle. E non è quando è stato eletto alla Camera nel 2013 o quando ha creato il Meetup di Napoli nel 2005, e nemmeno quando è finito presidente della Vigilanza Rai. E’ il 24 settembre 2016, quando dal palco di Italia 5 stelle a Palermo straccia l’intervento pronto da scaletta e grida, letteralmente, al microfono, che “il “Movimento deve tornare alle ...

Fico alla Camera e Casellati al Senato : chi vince - chi perde : Roberto Fico Presidente della Camera e Maria Elisabetta Alberti Casellati Presidente del Senato. Qualche considerazione. M5S. Ottiene la Presidenza della Camera, e ci mancherebbe altro con quel 32% lì. Il discorso di Fico è stato efficace e passionale: ha detto cose più condivisibili lui in 5 minuti che la Boldrini in 5 anni. Un discorso più da leader di opposizione che da Presidente della Camera, ma non ho dubbi che d’ora in poi saprà ...

Roberto Fico - M5S - : 'Ecco il mio discorso di insediamento - alla Presidenza della Camera dei Deputati' : Un Parlamento capace di esprimere una visione di Paese è un Parlamento che rispetta i cittadini e ispira così in loro il senso di appartenenza e di fiducia, nel futuro e nella classe politica'. 'E ...

