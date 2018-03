FICO ALLA CAMERA | ALBERTI CASELLATI AL SENATO Presidenti eletti | la manovra Lega-M5s

Roberto FICO - dall'occupazione del tetto alla vetta di Montecitorio : 'Una casa di vetro'. Ecco come s'è trasformato Montecitorio, o meglio: come diventerà, secondo la nuova dottrina Fico. Non sarà più una scatoletta di tonno da sventrare con l'apriscatole la Camera. Ma ...

Ho conosciuto il Roberto FICO attivista. Ora conservi la sua passione alla Camera : Ho sentito per la prima volta il nome Roberto Fico quando ho incontrato a Napoli i movimenti per la Terra dei Fuochi. In un’epoca in cui i media ancora non trattavano tanto questo tema, cercai di avvicinare quegli attivisti al campaigning digitale e loro mi indicarono Roberto Fico come punto di riferimento. Conobbi poi Fico quando mi ricevette insieme ad Andrea Casale, studente di Farmacia e promotore di #NoMission, a proposito di una ...

M5s - Grillo alla festa per FICO : “Mi chiama gente in lacrime - il sistema è finito. Lega? Non mi occupo di post politica” : “In Parlamento è entrata l’emotività, l’emozione. Mi chiama gente in lacrime”. Consumato l’accordo tra M5s e centrodestra per le presidenze delle Camere, con l’elezione l’ultra-berlusconiana Casellati (chi è? leggi l’articolo) a Palazzo Madama e il pentastellato Fico (chi è? leggi l’articolo) a Montecitorio, a metterci un po’ di poesia ci pensa il padre del Movimento, Beppe Grillo. Che ...

Resiste accordo centrodestra-M5s : Casellati al Senato - FICO ALLA Camera. Ora la partita per il governo : A Palazzo Madama eletta per la prima volta una donna. E primo pentastellato ad presiedere la terza carica dello Stato. Gentiloni si è dimesso. Dal 3 aprile via alle consultazioni -

Tiene l'accordo M5s-Lega : al Senato eletta Casellati - FICO ALLA Camera - Gentiloni si dimette - Mattarella apre consultazioni dopo Pasqua : Tanta emozione nell'assistere a questo cambiamento della Politica del nostro Paese. Buon lavoro, Presidente. - Chiara Appendino , @c_appendino, 24 marzo 2018 12 di 14 Congratulazioni a @Roberto_Fico ,...

Casellati al Senato - FICO ALLA Camera. Gentiloni si dimette. Ora si apre la partita per il governo : Per la prima volta una donna, berlusconiana di ferro, è la seconda carica dello Stato. 'Tagliare i costi della politica' primo obiettivo del neo presidente pentastellato di Montecitorio - Questa volta ha tenuto l'accordo centrodestra e MoVimento 5 Stelle raggiunto durante il vertice a palazzo Grazioli tra ...

