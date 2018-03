Fi | l' ira di Romani | ' Berlusconi ha ottenuto meno del minimo sindacale Ha vinto Salvini'

Rottura al Senato Salvini brucia Romani e lancia la Bernini L' ira di Fi : «Atto ostile» Il Cavaliere sente Renzi : La seconda ragione è invece solo in parte politica, perché se da un lato Salvini vuole mettere in chiaro che è lui oramai a dare le carte, dall'altro ci tiene a levarsi la soddisfazione personale di ...

Senato - Silvio Berlusconi t ira dritto su Paolo Romani : la rabbia di Matteo Salvini - centrodestra a rischio : Un tripudio di schede bianche in aula alla Camera e al Senato : i partiti prendono tempo e cercano accordi. Il M5s ha fatto tramontare l'intesa col centrodestra sui nomi di Roberto Fico alla Camera e ...

Senato - Berlusconi tira dritto su Romani : "Fa parte dell'accordo" : Manca l'intesa sulle presidenze di Camera e Senato. Lo stallo al momento non consente di convergere su un candidato e la trattativa è in alto mare . A far saltare il tavolo delle trattative sono stati ...