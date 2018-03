Ferrari | chi ben comincia… In Australia due rosse sul podio

La Ferrari di Vettel vince il Gp d'Australia. Marchionne : "Primo passo nella direzione giusta" : Trionfo del tedesco Sebastian Vettel, su Ferrari, nel Gp d'Australia, prima prova del Mondiale 2018 di Formula 1. Secondo sul traguardo il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, partito dalla pole position con la Mercedes. Terzo posto per l'altra SF71H, condotta da Kimi Raikkonen.Per Vettel si tratta della seconda vittoria consecutiva sul circuito di Melbourne, dove si era imposto nel 2017 sempre davanti ad Hamilton. Quarto posto per la ...

Ferrari - Arrivabene : 'Un successo di squadra. C'è chi parla e chi fa i fatti...' : Maurizio Arrivabene, team principal della Ferrari, ha commentato a caldo il trionfo di Sebastian Vettel: 'C'è chi parla e chi fa i fatti... La gara è la domenica, i punti si fanno la domenica e noi ...

Ferrari - Vettel : 'Un po' di fortuna ma grande vittoria - ne vogliamo tante. La macchina dà buone sensazioni' : 'grande gara ragazzi grazie. Bella strategia'. Così Sebastian Vettel ringrazia in italiano il team Ferrari via radio dopo aver trionfato nel Gp d'Australia. Poi, in inglese, continua: 'grande lavoro, ...

"La F1 senza la Ferrari è una Chiesa senza Papa" : È questa sfida che attira i maggiori costruttori del mondo. Comprendo e capisco il motivo che porterebbe Marchionne a pensare di abbandonare. La tecnologia e i talenti della Ferrari sono sempre stati ...

DANIELA Ferrari BOSCHI 'Ferrari in salotto' dal 23 marzo : I tanti concerti e spettacoli teatrali ne forgiano lo stile, il quale prende la sua forma definitiva 10 anni fa con il primo disco di cover arrangiate in stile swing. Poco dopo DANIELA diventa l'...

Ferrari - il motore è caldo : Mercedes da battere - ma occhio alle Red Bull : Al loro posto ci saranno i grid kids , giovanissimi ragazzi praticanti di sport motoristici. # Formula Uno

Ferrari - il motore è caldo : Mercedes da battere - ma occhio alle Red Bull Video : Il 2017 è stato l'anno della grande illusione. Sembrava la stagione giusta per fregiarsi di un titolo mondiale che manca da undici anni per quanto riguarda il campionato piloti e da dieci per i costruttori. La Mercedes è venuta fuori alla distanza, nella seconda parte della scorsa stagione ha confermato di essere la macchina più affidabile e veloce; Lewis Hamilton di essere probabilmente il miglior driver, anche se ad un certo punto ha avuto a ...

Lorenzin che gaffe - le mostrano la foto di Enzo Ferrari? Per chi lo scambia : ...l'omonima scuderia nel 1949 e dopo i primi trionfi sportivi sui circuiti di tutto il mondo [VIDEO] si lanciò nella produzione di quelle berlinette che per prime hanno contribuito a lanciare nel mondo ...

Lorenzin che gaffe - le mostrano la foto di Enzo Ferrari? Per chi lo scambia : Una chicca gustosa è stata rivelata a margine della campagna elettorale dello scorso 4 marzo. Protagonista Beatrice Lorenzin, l'attuale Ministro della Sanità che, come molti ricorderanno, pur essendo romana di origine, è stata candidata da Renzi a Modena nel blindatissimo collegio elettorale che le ha consentito la conferma del seggio alla Camera dei Deputati. Ieri, come da rito, ha organizzato un incontro pubblico nel capoluogo emiliano per ...

F1 Ferrari - Vettel : «Ho fiducia nella nostra macchina» : TORINO - Per l'esordio del Mondiale 2018 in Australia manca ormai poco più di una settimana. Sebastian Vettel, attraverso il sito del Cavallino, si mostra fiducioso dopo i test di Barcellona, nei ...

Ferrari - Vettel : 'Fiducia nella nuova macchina. Che gusto battere Hamilton' : Le parole alla Bild Sebastian Vettel ha mostrato il suo entusiasmo e la voglia di iniziare anche in un'intervista a Sport Bild, "In Ferrari siamo tutti motivati, io stesso metto pressione su me ...

