Ferrari | Arrivabene | ' C' è chi parla e chi fa i fatti' Raikkonen | ' Il doppio podio è

F1 - GP Australia 2018 : scintille tra Ferrari e Red Bull. Christian Horner attacca Maurizio Arrivabene : “Accordi non rispettati” : Come se non bastasse la pista, ci hanno pensato Maurizio Arrivabene e Christian Horner a scaldare l’atmosfera al GP d’Australia. Nella consueta conferenza stampa del venerdì dedicata ai team principal, infatti, il tema più caldo è stato l’annuncio da parte della Ferrari, avvenuto circa una settimana fa, dell’ingaggio di Laurent Mekies, 40enne ingegnere francese che negli ultimi anni ha lavorato direttamente per la FIA, ...