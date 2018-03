Federer battuto al Miami Open | Nadal di nuovo numero 1

Tennis - Indian Wells : Federer si salva e vola in finale. Coric battuto in tre set : Federer sbaglia tutto con il rovescio , 17 errori, , venendo martellato da quella parte dal croato, che non trema nonostante il pubblico schierato apertamente con il numero 1 del mondo e annulla un'...

Federer senza età : battuto un record storico : Grazie al 4-6, 6-1, 6-1 rifilato all'olandese Hasse, numero 42 del mondo, nei quarti di finale del torneo di Rotterdam, Federer è infatti tornato ad essere il numero 1 della classifica Atp diventando ...

Tennis - Rotterdam : battuto Haase - Federer torna Re a 36 anni : SUL TETTO DEL MONDO DOPO 5 anni - Era dal 4 novembre 2012 che Federer non si trovava in cima al ranking Atp, in quella data fu Novak Djokovic a scalzarlo dal trono. Dopo il successo agli ultimi ...

McEnroe : "Federer il GOAT - ma se Nadal l'avesse battuto un anno fa...' : Per l'ex numero 1 del mondo e tra i più grandi giocatori di tennis di tutti i tempi, John McEnroe , è Roger Federer il migliore di tutti i tempi : ' Forse se Rafa avesse battuto Federer un anno fa in Australia, avrei detto ...

Tennis - Australian Open 2018 : Federer agli ottavi come un treno. Gasquet battuto 6-3 - 7-5 - 6-4 : Roger Federer va come un treno. Lo Swiss Express vola agli ottavi di finale degli Australian Open grazie al successo 6-3, 7-5, 6-4 su Richard Gasquet, testa di serie numero 29 del seeding, in due ore ...