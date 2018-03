Fastweb Mobile | lunedi 26 marzo verrà svelata la nuova offerta

Fastweb Mobile annuncia più chiarezza - zero vincoli e un mese di prova gratis : Fastweb Mobile continuare a puntare tutto sulla trasparenza e sulla chiarezza delle offerte telefoniche ed annuncia il terzo capitolo della campagna #nientecomeprima. Fra le novità anche un mese di prova gratuito per i clienti che volessero prova re la rete 4G e 4G+ di Fastweb , senza vincoli o costi. L'articolo Fastweb Mobile annuncia più chiarezza , zero vincoli e un mese di prova gratis è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Roaming Gratis In Svizzera Con Fastweb Mobile : Da oggi il Roaming Gratis in Europa vale anche in Svizzera per i clienti Fastweb Mobile. Roaming dati Svizzera Gratis per i clienti Fastweb Mobile Roaming Svizzera Gratis Fastweb Mobile: da oggi niente costi di Roaming anche in Svizzera Grandi notizie arrivano per tutti i clienti Fastweb Mobile! A partire da oggi, infatti, chi ha una SIM Fastweb Mobile può […]