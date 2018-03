Farmacia abusiva vendeva anche pillole del giorno dopo

blogo

(Di domenica 25 marzo 2018) C'era di tutto in unain zona Paolo Sarpi, la Chinatown milanese. La gestiva un cinese che non è in possesso del titolo di studi necessario per condurre un'attività del genere, ossia non è farmacista, efarmaci che necessitano di ricetta medica, ma che lì dentro potevano essere acquistati senza. C'erano antidolorifici, sostanze sfuse sconosciute e persinodelnascoste in confezioni di integratori a base di erbe e radici. In totale erano circa 7mila i prodotti presenti nella, per un valore che si aggira attorno ai 70mila euro.Il sequestro è stato condotto da parte degli agenti dell'Unità Anti Abusivismo della Polizia Locale di Milano mercoledì scorso, 21 marzo 2018, e la notizia è stata diffusa oggi.C'erano molti farmaci da banco, maaltri prodotti di importazione cinese come antibiotici e antinfiammatori, tutti nascosti ...