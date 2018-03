Far Cry 5 sembra girare bene su PC

Far Cry 5 avrà una progressione inusuale della trama : le ultime da Ubisoft : L'attesa per Far Cry 5 sta finalmente per giungere al termine: dopo un rinvio che ha visto la release slittare dalla fine dello scorso mese di febbraio alla fine del mese di marzo, lo sparatutto open world targato Ubisoft di prepara ad approdare sul mercato per la gioia di tutti i fan della saga. Un capitolo che si prospetta altamente controverso sia per l'argomento trattato, quanto mai caldo, sia per l'ambientazione che, per la prima volta, ...

Completare Far Cry 5 In 10 Minuti Per Arrivare Al Finale Alternativo : Come Completare Far Cry 5 in 10 Minuti per vedere il Finale Alternativo. Guida per finire Far Cry 5 in 10 Minuti e vedere il Finale segreto Finale Alternativo Far Cry 5 in 10 Minuti di gioco No, non è uno scherzo, è tutto vero. Esattamente come accaduto con il precedente capitolo, anche il nuovissimo Far Cry 5 può essere […]

Si può finire Far Cry 5 in 10 minuti - in video il finale segreto : Far Cry 5 è in dirittura d'arrivo su PC, PS4 e Xbox One, uscirà il 27 marzo. Una delle novità che è emersa recentemente è la possibilità di sbloccare finali differenti, ma quello che vi stiamo per dire è leggermente diverso rispetto a quello che vi aspettate. Di solito i finali alternativi possono essere sbloccati durante il corso del gioco effettuando determinate scelte, ma non sembra essere il caso di Far Cry 5: c'è un finale a dir poco ...

Far Cry 5 : ecco come completare il gioco in 10 minuti : E' possibile completare il nuovo attesissimo Far Cry 5 in appena 10 minuti, avete letto bene, e no, non si tratta di una speedrun.come riportano i ragazzi di Eurogamer che hanno provato il gioco, durante la prova hanno scoperto che esattamente come in far Cry 4 è possibile completare il gioco nei primi 10 minuti di gioco.Naturalmente si tratta di un modo non canonico per finire il gioco, per cui se non volete rovinarvi l'inizio dell'esperienza e ...

Alle 18 saremo in diretta con Far Cry 5 : Anche per oggi si rinnovano gli appuntamenti con le imperdibili dirette di Eurogamer.it, per questo pomeriggio è in programma una diretta focalizzata sull'atteso Far Cry 5 di Ubisoft.Poco tempo fa, vi abbiamo proposto il nostro interessante articolo nel quale il team di sviluppo ci spiegava i vari motivi per cui Far Cy 5 sarà un titolo molto diverso dagli altri della serie. Ora però è giunto il momento di vedere il gioco in azione e lo potrete ...

Il nuovo trailer live action di Far Cry 5 è dedicato a Boomer : La campagna marketing di Ubisoft per il suo atteso Far Cry 5 è ormai nel vivo, mancano pochi giorni all'arrivo del nuovo episodio della serie e la compagnia continua a pubblicare materiale promozionale, come il recente trailer "Il Sermone".Stavolta, come segnala Videogamer, Ubisoft ha deciso di condividere un nuovo trailer live action, interamente dedicato a Boomer. Di chi stiamo parlando? Del fedele cane che ci accompagnerà nella nostra ...

Far Cry 5 : ecco quante ore serviranno per terminare la campagna : Far Cry 5 di Ubisoft è in arrivo la prossima settimana e c'è da aspettarsi una buona longevità per quanto riguarda la campagna. Per quanto tempo i giocatori saranno impegnati nella storia? Il produttore esecutivo Dan Hay, parlando con GameSpot, ha dichiarato che saranno necessarie circa 25 ore."Direi che un buon giocatore terminerà il gioco 25 ore." Tuttavia, Hay ha notato che la longevità potrebbe variare a seconda dei diversi approcci e per la ...

Far Cry 5 : spuntano in rete indiscrezioni sui dettagli tecnici della versione per Xbox One X : Far Cry 5 sarà lanciato tra poco e quando lo farà, sarà caratterizzato da un supporto avanzato per i sistemi Xbox One X e PS4 Pro. Ma mentre Ubisoft deve ancora rivelare tutti i dettagli su quello che è il miglioramento per entrambe le console, un elenco per l'edizione Deluxe di Far Cry 5 su Best Buy potrebbe aver rivelato alcune informazioni sulle migliorie previste per la versione Xbox One X.Come riporta Gamingbolt, prima di menzionare i ...

Far Cry 5 : ecco il nuovo trailer live action "Il Sermone" : Ubisoft prosegue la sua campagna di marketing, come riportato da Videogamer, con un nuovo live action trailer dedicato a Far Cry 5 intitolato "Il Sermone" pubblicato sul suo canale ufficiale YouTube della compagnia. In attesa dell'uscita del gioco, Ubisoft ha continuato a delineare il mondo della fittizia Hope County e questa volta il protagonista del trailer in questione è un giovane malvivente in fuga dalla polizia che finisce per trovare ...

Always online no - microtransazioni sì per Far Cry 5 : Tutti coloro che sono interessati a Far Cry 5 avranno sicuramente dato un'occhiata da vicino alla news riguardante le novità di questo specifico capitolo. Allo stesso tempo ci sono altre informazioni molto importanti per i possibili acquirenti, informazioni legate a due argomenti sicuramente delicati: l'Always online e le microtransazioni.Nuove informazioni al riguardo arrivano direttamente da Ubisoft e sono stare riportate da GameSpot. ...

Ubisoft ci spiega perché Far Cry 5 sarà diverso dagli altri episodi della serie : L'uscita di Far Cry 5 per PC e console si avvcina a grandi passi e, mentre le ultime notizie ci parlavano delle versioni PS4 Pro e Xbox One X, ecco spuntare in rete le interessanti parole di Ubisoft che si concentrano nello spiegare ai fan il motivo per cui questo nuovo episodio sarà diverso dagli altri della serie.In un post apparso su PlayStation Blog vengono elencate le caratteristiche che rendono unico Far Cry 5. Scopriamo, per voce del ...

Far Cry 5 : nelle versioni PS4 Pro e Xbox One X si potrà scegliere tra due modalità grafiche : Far Cry 5 è una delle uscite di maggior peso di questo 2018 e, poco tempo fa, Ubisoft ha condiviso i dettagli del Season Pass.Il gioco arriverà a fine mese e, per quanto riguarda le versioni console, sappiamo che Far Cry 5 godrà di migliorie tecniche su PS4 Pro e Xbox One X.Stando a quanto riportato da Segmentnext, le versioni per le console premium metteranno a disposizione dei giocatori due modalità grafiche. Una privilegerà la risoluzione, ...