Falso allarme bomba in sedi Rinascente

Rinascente Roma - Falso allarme bomba/ Ultime notizie - telefonata “alle 15 Allahu Akbar” : evacuati i negozi : Rinascente Roma, falso allarme bomba. Le Ultime notizie, telefonata anonima: “alle 15 Allahu Akbar”. evacuati dipendenti e clienti dai negozi. Intervenuti gli artificieri(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 16:43:00 GMT)

Trolley sospetto in piazza Bovio : Napoli in tilt per Falso allarme bomba : allarme bomba in piazza Bovio. A destare sospetti un Trolley rosso lasciato a terra nei pressi dell'uscita università della metropolitana. I carabinieri hanno cinturato la zona in attesa...

Trolley sospetto in piazza Bovio : Napoli in tilt per Falso allarme bomba : allarme bomba in piazza Bovio. A destare sospetti un Trolley rosso lasciato a terra nei pressi dell'uscita università della metropolitana. I carabinieri hanno cinturato la zona in attesa dell'arrivo ...

Pacco sospetto alla sede di Cambridge Analytica - ma era Falso allarme - : Per precauzione la polizia ha evacuato l'edificio di New Oxford Street a Londra. Dopo i controlli, la situazione è tornata alla normalità. La società è nella bufera per il presunto abuso dei dati ...

A3 : tunnel del Bözberg chiuso per due ore per Falso allarme bomba : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Juventus - Dybala in vacanza a Madrid scatena i social. Ma è un Falso allarme : Al netto delle smentite di tutte le voci di addio da parte dello stesso giocatore e della stessa Juventus, sarebbe comunque un po' folle comunicare al mondo la propria presenza a Madrid se in corso ...

Il Falso allarme antifascismo : l'onda nera è una pozzanghera : Più che un'onda alla fine si è capito che era una pozzanghera. Quella nera. Vi ricordate la campagna ossessiva che per quasi un anno ci ha tambureggiato nelle orecchie? «All'armi tornano i fascisti!». Giornali e media di sinistra avevano scoperto un filone sempreverde, garanzia di perenne polemica: cioè terrorizzare l'opinione pubblica convincendola del ritorno delle squadracce di Benito Mussolini. Ora, per ...

Firenze - zaino abbandonato : Falso allarme bomba vicino al Duomo : Firenze, 15 febbraio 2018 - Uno zaino abbandonato ha fatto scattare un allarme bomba , poi rivelatosi falso , nel centro di Firenze. Lo zaino è stato abbandonato in via de' Cerretani, vicino a piazza ...

Milano : Falso allarme in Stazione Centrale - metro evacuata : Milano, 12 feb. (AdnKronos) - La fermata della metropolitana della Stazione Centrale di Milano è stata brevemente evacuata questa sera per uno zaino sospetto abbandonato in un corridoio di collegamento. L'allarme è subito rientrato. Nelle tratte interessate, sulla M2 e sulla M3, sono stati attivati

Milano - Falso allarme alla fermata della metro della Stazione centrale per zaino sospetto : La Stazione della metropolitana della Stazione centrale di Milano è stata evacuata a partire dalle 20,15 per uno zaino sospetto, trovato abbandonato in un corridoio di collegamento. Si è trattato di un falso allarme, come hanno accertato le forze dell’ordine, intervenute tempestivamente. Gli artificieri hanno verificato l’assenza di materiale pericoloso all’interno dello zaino. Riprende gradualmente la circolazione dei treni ...

L’uomo che a metà gennaio aveva attivato il Falso allarme missilistico alle Hawaii è stato licenziato : L’uomo che la mattina di sabato 13 gennaio aveva attivato per sbaglio l’allarme missilistico alle Hawaii è stato licenziato, ha detto la Hawaii Emergency Management Agency, l’agenzia governativa che gestisce questo tipo di emergenze e che da mesi si sta The post L’uomo che a metà gennaio aveva attivato il falso allarme missilistico alle Hawaii è stato licenziato appeared first on Il Post.

Lanciò Falso allarme razzo : licenziato : E' stato licenziato il tecnico della Hawaii Emergency Management Agency che Lanciò il falso allarme sull'arrivo di un missile balistico dalla Corea del Nord. Non aveva capito che si trattava di un'esercitazione. "Quando é emerso che era stato lanciato un allarme nel mondo reale", il dipendende "è apparso confuso" e "un altro dipendente ha dovuto prendere il suo posto", ha spiegato il generale Bruce Oliveira durante una conferenza stampa.

Falso allarme missile alle Hawaii. Il governatore : Non ricordavo la password di Twitter... : Un Falso allarme per un missile aveva scatenato il panico alle Hawaii il 13 gennaio scorso. A mandare il messaggio all'intera popolazione dell'arcipelago è stato un funzionario dell'Emergency Management Agency. Ora il governatore delle Hawaii, David Ige, ha spiegato perché ha impiegato così tanto - circa 40 minuti - a postare sui social media che il messaggio era partito per errore. Il motivo è piuttosto imbarazzante: aveva ...

Falso allarme missile Hawaii - governatore dimenticò password Twitter - : Il 13 gennaio David Ige ha comunicato con ritardo che non c'era nessun pericolo in arrivo sull'isola. "Devo confessare che non conoscevo le mie credenziali", ha detto