Fai | una comunità in lutto per Pallanch

BEST WEEKEND / Una due giorni tutta dedicata alla riscoperta con le Giornate Fai di Primavera : ... soprattutto si arricchì di quelle opere d'arte che lo rendono famoso nel mondo quali la croce d'argento detta dell'Arcivescovo Agnello , VI sec., , la cattedra eburnea dell'Arcivescovo Massimiano ...

ALESSANDRO NERI - OMICIDIO PESCARA/ "Nessuna Faida familiare" - interrogatori in corso in attesa dei Ris : L'OMICIDIO di ALESSANDRO NERI al centro della puntata di Quarto Grado. Chi potrebbe aver voluto fare del male al giovane di PESCARA? Sequestrate due auto. (Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 17:25:00 GMT)

Fai piano quando torni - il romanzo di Silvia Truzzi : “Un regalo inaspettato. Una storia che ho voluto restituire al mondo” : Silvia Truzzi, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha presentato il suo primo romanzo, “Fai piano quando torni” (Longanesi), in occasione della Fiera del Libro 2018. Con lei Ferruccio de Bortoli e Pif. “C’è qualcosa di me in tutti i personaggi”, commenta l’autrice. “Questo libro è stato un regalo inaspettato, mi è capitata questa storia ho pensato che dovesse andare restituita al mondo”. Una storia che narra un’amicizia tra due ...

“Basta - me ne voglio andare”. L’inaspettato forFait di Antonella Clerici. Il futuro professionale dell’amata conduttrice de La prova del cuoco adesso è chiaro. A dire cosa sta succedendo nella sua vita (anche privata) è proprio lei : “È una certezza…” : Da qualche tempo i riflettori del gossip sono puntati su Antonella Clerici, non tanto per la sua vita privata, ma quanto per il suo percorso lavorativo che appare stranamente incerto e pieno di dubbi. L’amata conduttrice della prova del cuoco sta infatti per lasciare la trasmissione e i telespettatori non sono troppo contenti di ciò. Ma soprattutto la curiosità è su dove la potranno ancora seguire. A rispondere a questa domanda è ...

“Fai schifo!”. C’è posta per te - il dramma di una famiglia distrutta. Choc e urla in studio. Davanti a una reazione del genere Maria De Filippi fatica a trattenersi e alla fine sbotta : Brutto momento ieri sera a C’è posta per Te con Maria De Filippi che si è trovata a fronteggiare il difficile caso di Nando. L’uomo infatti, è stato chiamato in trasmissione da figli, che non vede da anni, e dai nipoti che non ha mai conosciuto. Il motivo è semplice: Nando, tempo fa, abbandonò la famiglia per una donna, Luciana, tutt’ora sua compagna. Maria ha iniziato a raccontare la storia e subito è saltato all’occhio un ...

Matteo Salvini - lettera di una mamma adottiva/ 'Fai vivere i miei figli nel terrore" : lui replica 'Sbaglia" : Polemica tra Matteo Salvini e Gabriella Nobile, mamma adottiva: in un post su Facebook la donna lo ha accusato di 'far vivere il terrore' i figli.

“Francesco che Fai con le capre?”. Monte si è fatto beccare così : fan sotto choc. Dopo la batosta presa da Chechu e il ‘droga-gate’ - l’ex naufrago ha cambiato tutto : “Era ora di una svolta” : Francesco Monte, l’amato e odiato naufrago de L’Isola dei Famosi si è distinto per essere, suo malgrado, diventato protagonista del tanto chiacchierato droga-gate. Tornato in Italia, sebbene le polemiche proseguano, sembra aver voltato definitivamente pagina. Dopo la delusione amorosa ricevuta dalla sua ormai ex fidanzata Cecilia Rodriguez, la quale in diretta al Grande Fratello Vip ha deciso di dire addio all’ex tronista di Uomini ...

“Basta - così mi Fai piangere”. Lacrime in diretta per Silvia Toffanin dopo quelle parole. L’intervista prende subito una piega molto emozionante - tra ricordi - dolori e un presente difficile. Chi ha fatto scendere le lacrime alla conduttrice di Verissimo : Rita Dalla Chiesa a trecentosessanta gradi tra dolori e speranze. Una vita segnata da grandi perdite e da momenti davvero molto difficili. Impossibile, dunque, non emozionarsi durante la sua partecipazione a Verissimo per Silvia Toffanin. La conduttrice Mediaset è scoppiata a piangere durante L’intervista a Rita Dalla Chiesa. La compagna di Pier Silvio Berlusconi si è commossa nell’ascoltare la collega che parlava del genero Massimo ...

Selvaggia Lucarelli - ciclone su Michelle Hunziker : 'Per le donne cosa Fai - una canzoncina?' : Non si accenna a placarsi la polemica che vede protagoniste Selvaggia Lucarelli e Michelle Hunziker . La conduttrice di Sanremo 2018 , infatti, è stata criticata di nuovo dalla scrittrice e blogger, ...

“Michelle - ma che Fai?!”. Che gaffe per la Hunziker. Baglioni la riprende. Sanremo - cominciamo bene… Poco prima del debutto - la bella svizzera infila una serie di figuracce che imbarazzano tutti : Sanremo, ci siamo! La grande kermesse sta per partire e l’emozione, evidentemente, si fa sentire. Così, complice la classica strizza del primo giorno e l’agitazione per il tanto daffare, Michelle Hunziker è partita col piede sbagliato. Pronti via ed è subito gaffe per Michelle a Sanremo. La showgirl svizzera che affiancherà Claudio Baglioni sul palco dell’Arsiton ha partecipato ad un brindisi con la stampa al casinò di ...

Legittima difesa - un italiano su due userebbe un'arma contro un ladro : “Una legge per evitare gli sceriffi Fai-da-te” : Più di un italiano su due, per la precisione il 56,2%, afferma che userebbe un'arma contro degli estranei se li dovesse sorprendere di notte all'interno della propria abitazione. Il dato è...

Berlusconi affaticato - forFait in tv. «Sto benissimo - solo una pausa» : «Mi spiace di deludere i nostri competitori ma io sto bene davvero e mi sono preso due giorni di sosta, dopo 5 giorni da 17 ore al giorno di lavoro per la composizione delle liste...