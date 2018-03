Facebook | Zuckerberg si scusa sui giornali | ' Tradita vostra fiducia'

Facebook : lettera di scuse di Zuckerberg sui quotidiani britannici : Il fondatore di Facebook si rivolge agli utenti del Regno Unito scusandosi per averne “tradito la fiducia” con la cessione dei dati di milioni di persone a società terze

Facebook - Elon Musk contro Mark Zuckerberg/ Tesla e SpaceX - pagine cancellate : sì a campagna #deleteFacebook : Facebook, Elon Musk contro Mark Zuckerberg: Tesla e SpaceX pagine cancellate: sì alla campagna #deleteFacebook. Si vira su Twitter e altri social network.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 19:40:00 GMT)

Mondo social app - WhatsApp batte Facebook. Ecco le più usate : è predominio Zuckerberg : Il mix di Menlo Park funziona e, secondo l'analisi del blog Vincos, assicura la leadership in quasi tutto il Mondo tranne in alcuni mercati asiatici. Ma sono...

Facebook - Zuckerberg : sono responsabile di quello che è successo : «sono responsabile di quello che è successo»: Mark Zuckerberg rompe il silenzio sullo scandalo dei dati personali raccolti su Facebook. «Abbiamo fatto degli errori,...

Facebook - Zuckerberg e privacy? Il pericolo se cancelliamo l'account Video : Che a un certo punto si potesse pagare il conto lo si pensava da tempo. Mettere la nostra vita in mano alla rete si sapeva potesse essere un rischio. Lo si era capito da quando gli account dei vip venivano violati e tutto il mondo, di punto in bianco, riusciva ad accedere a cloud che nascondevano fotografie che nessuno avrebbe voluto diventassero pubbliche. Se ne viene a conoscenza adesso che affidare dati sensibili, momenti delicati dalla ...

Facebook - si può imbrogliare l’algoritmo E il Congresso Usa convoca Zuckerberg : Manuale combattivo per disorientare, zigzagare, far impazzire chi vuole sapere tutto di te per farne un bersaglio commerciale, o un obiettivo della propaganda politica

Facebook - le colpe di Zuckerberg/ Le scuse di Mark non rassicurano : Mozilla sospende pubblicità sul social : Facebook, Zuckerberg chiede scusa: “Sono il responsabile, vogliamo proteggere i vostri dati”. Il numero uno del social network attaccato anche da Jim Carrey con un ritratto al vetriolo(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 19:10:00 GMT)

I consigli del padre del Web a Zuckerberg per mettere a posto Facebook : La scienza e la medicina sono molto importanti e dipendono da questi dati'. 'Il mio messaggio per tutti gli utenti web oggi è questo: io posso pure averlo inventato, ma siete voi a renderlo quello ...

I consigli del padre del Web a Zuckerberg per mettere a posto Facebook : Per il padre del web, Tim Berners-Lee, lo scandalo Facebook-Cambridge Analytica non deve mettere a repentaglio la sua creatura. "Questo è un momento grave per il futuro del web", ha scritto, "ma dobbiamo restare fiduciosi. I problemi che vediamo oggi sono solo 'bug' (errori, ndr) nel sistema. I bug possono causare danni, ma i bug sono creati da persone e possono essere riparati dalle persone. Posso immaginare che ...

Facebook - le colpe di Zuckerberg/ Protezione dati - regole più ferree : Garante - “in gioco la democrazia” : Facebook, Zuckerberg chiede scusa: “Sono il responsabile, vogliamo proteggere i vostri dati”. Il numero uno del social network attaccato anche da Jim Carrey con un ritratto al vetriolo(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 13:18:00 GMT)

Come cambierà Facebook dopo lo scandalo - spiegato da Zuckerberg : 'Questa non è scienza missilistica. C'è un sacco di duro lavoro da fare per rendere più difficile agli stati Come la Russia di applicare interferenze elettorali ', ha detto alla CNN. • Ha detto al ...

Scandalo Facebook - Zuckerberg : «Ci useranno per influenzare le elezioni» | : Mea culpa del Ceo, che rompe il silenzio sul caso dei dati personali degli utenti ceduti a società terze. «Abbiamo sbagliato a fidarci di Cambridge Analytica»

Cresce movimento #deleteFacebook - scuse Zuckerberg non bastano. Verso una class action in Usa : Mentre sui social Cresce il movimento #deletefacebook, sulla scia dell'appello lanciato dal co-fondatore di Whatsapp Brian Aucton a cancellarsi da Facebook, Mark Zuckerberg esce finalmente allo ...

Scandalo Facebook - Zuckerberg ammette responsabilità : Dopo essersi fatto attendere per giorni, l'Amministratore Delegato di Facebook , Marck Zuckerberg rompe il silenzio e ammette le colpe sullo Scandalo datagate . "Sono io che ho lanciato Facebook e ...