Facebook conosce tutte le telefonate fatte dallo smartphone Android

http://feedproxy.goo

: RT @Piovegovernolad: SCANDALO FACEBOOK? IL SOCIAL CONOSCE ANCHE SMS E TELEFONATE... - - Rosyfree74 : RT @Piovegovernolad: SCANDALO FACEBOOK? IL SOCIAL CONOSCE ANCHE SMS E TELEFONATE... - - LadymiaMicky : SCANDALO FACEBOOK? IL SOCIAL CONOSCE ANCHE SMS E TELEFONATE... ? - Piovegovernolad : SCANDALO FACEBOOK? IL SOCIAL CONOSCE ANCHE SMS E TELEFONATE... - -

(Di domenica 25 marzo 2018) Non si placa la polemica sue i dati degli utenti del social media in possesso di Cambridge Analytica. Messo che la società di analisi con sede a Londra ha avuto accesso a tali dati con l’autorizzazione di Zuckerberg e che tali dati sono stati utilizzati per indirizzare il comportamento degli utenti di, il mondo sembra essersi svegliato da un lungo sonno. Come faa guadagnare La missione diè sempre stata quella di raccogliere dati, è un’azienda e come tale deve trarre profitto dal suo lavoro. È ovvio, è normale, chi lavora deve essere pagato, almeno in un Paese civile. Ma qual è il lavoro che fanno i dipendenti della piattaforma con sede a Menlo Park? Qual è il lavoro di Mark Zuckerberg e del suo staff? Come faa realizzare guadagni se lo stesso social blu, come anche Whatsapp, Instagram e Messenger (le app di Mark), sono ...