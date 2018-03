Facebook | commissaria Ue Jourova chiede chiarimenti su scandalo

meteoweb.eu

: RT @RadioLondra_: Scandalo Facebook, commissaria Ue alla Giustizia chiede spiegazioni - patriziagatto3 : RT @RadioLondra_: Scandalo Facebook, commissaria Ue alla Giustizia chiede spiegazioni - RadioLondra_ : Scandalo Facebook, commissaria Ue alla Giustizia chiede spiegazioni -

(Di domenica 25 marzo 2018) Roma, 25 mar. (AdnKronos/dpa) – LaUe alla Giustizia, Vera, chide adi chiarire se i cittadini europei siano stati coinvolti nellodell’utilizzazione dei dati raccolti dalla rete social. A riferirlo è oggi il giornale tedesco ‘Bild Am Sontag’, secondo il qualeinvierà domani una richiesta scritta al chief operating officer diSheryl Sandberg. Per, l””abuso” dai dati degli utenti è “totalmente inaccettabile”. Uno “”, ha dichiarato, che deve essere una “sveglia” per i consumatori per essere consapevoli di cosa accade ai loro dati. L'articoloUesusembra essere il primo su Meteo Web.