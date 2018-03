F1 | Vettel primo in Australia | sul podio anche la rossa di Raikkonen | LaPresse

La Ferrari di Vettel vince il Gp d'Australia. Marchionne : "Primo passo nella direzione giusta" : Trionfo del tedesco Sebastian Vettel , su Ferrari , nel Gp d'Australia, prima prova del Mondiale 2018 di Formula 1. Secondo sul traguardo il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, partito dalla pole position con la Mercedes. Terzo posto per l'altra SF71H, condotta da Kimi Raikkonen.Per Vettel si tratta della seconda vittoria consecutiva sul circuito di Melbourne, dove si era imposto nel 2017 sempre davanti ad Hamilton. Quarto posto per la ...

F1 - GP Australia 2018 : Sebastian Vettel mette già le mani avanti per il primo round? La Red Bull temibile : “Questa è solo una gara, quello che conta sarà il bilancio che faremo a fine stagione“, con queste parole Sebastian Vettel ha esordito nella conferenza stampa di presentazione del primo appuntamento del Mondiale di F1 2018 sul tracciato di Melbourne ( Australia ). Il tedesco lo ha detto piuttosto chiaramente: si pensa al campionato guardando in prospettiva piuttosto che all’oggi. Un messaggio che però, forse, potrebbe allarmare i ...

F1 - test Barcellona : Vettel primo al mattino : TORINO - Sul circuito di Montmelò a Barcellona finalmente splende il sole per la seconda settimana di test . Nella sessione mattutina dei Day 1 in test a c'è la Ferrari di Sebastian Vettel che ha ...

FERRARI SF71H - FORMULA 1/ Test a Barcellona : oggi il primo duello Vettel-Hamilton : FORMULA 1, primi Test ok per la FERRARI a Barcellona. Raikkonen: "Peccato per il meteo, difficile Testare bene la macchina in queste condizioni." Buona la prima anche per Alonso su McLaren(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 11:40:00 GMT)