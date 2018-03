F1 | Vettel beffa Hamilton

Gp Australia : Vettel beffa Hamilton grazie alla safety car e vince - Raikkonen terzo : Il ferrarista approfitta della virtual safety car per beffa re Hamilton . Anche Raikkonen sul podio. Marchionne felice: "Non poteva esserci un inizio migliore, ma ora niente proclami. Dobbiamo continuare a lavorare".

