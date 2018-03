F1 | Sergio Marchionne | “Inizio perfetto per Ferrari Il cammino è lungo | non faccio

Alfa Romeo : ecco cosa potrebbe rivelare Sergio Marchionne il prossimo 1 giugno - Motori e Auto - : Alfa Romeo: cresce l'attesa di conoscere i programmi futuri del Biscione Negli ultimi mesi a proposito del futuro di Alfa Romeo sono state davvero tante le indiscrezioni trapelate nel mondo dei ...

Sergio Marchionne - In Europa la Fiat lascerà spazio ad altri marchi : Se non abbiamo capito che lamministrazione Trump sta provando a correggere delle ingiustizie subite negli ultimi anni dagli Usa, non inquadriamo la questione dei dazi. Io non sono daccordo con questa politica, ma dobbiamo essere cauti e mantenere la mente fredda per dare il giudizio sulla questione. Così Sergio marchionne allincontro con la stampa internazionale al Salone di Ginevra. Avevamo dei potenziali investimenti in Canada e Messico, e ...

Sergio Marchionne - In Europa la Fiat lascerà spazio ad altri marchi : "Per quanto riguarda la guida autonoma e l'elettrico", ha dichiarato oggi l'ad di fronte ai giornalisti di tutto il mondo, "siamo gli unici a non aver sbandierato annunci. Ora siamo convinti di aver ...

F1 - Sergio Marchionne : “Liberty Media non capisce nulla a livello tecnico - ci lasci lavorare!” : Non è ancora iniziato il Mondiale di Formula Uno 2018 ma si può dire che siamo già ai fuochi d’artificio. Il motivo? É presto detto. “Di cose tecniche Liberty Media non ne capisce un tubo, ci lasci lavorare”. Parole e musica di Sergio Marchionne, presidente della Ferrari. Frasi decise, per usare un pallido eufemismo, quasi al vetriolo, che spiegano perfettamente il rapporto non idilliaco tra la scuderia di Maranello ed i nuovi ...

Sergio Marchionne : "I nuovi non mi spaventano. M5S? Visto di peggio. Renzi? Irriconoscibile" : I nuovi protagonisti della politica italiana "non li conosco" ma "non mi spaventano, ne abbiamo passate di peggio". Lo ha affermato l'ad di Fca Sergio Marchionne in conferenza stampa al Salone dell'auto di Ginevra, tenendosi sulla stessa linea di Confindustria nel giudizio sull'affermazione di M5S e Lega alle elezioni politiche."Ho una grandissima fiducia che il Paese ce la farà e troverà il modo di andare avanti. Il presidente ...

Sergio Marchionne - Ridurremo la dipendenza dal diesel. Ma per l'elettrico c'è tempo : Se non abbiamo capito che lamministrazione Trump sta provando a correggere delle ingiustizie subite negli ultimi anni dagli Usa, non inquadriamo la questione dei dazi. Io non sono daccordo con questa politica, ma dobbiamo essere cauti e mantenere la mente fredda per dare il giudizio sulla questione. Così Sergio Marchionne allincontro con la stampa internazionale al Salone di Ginevra. Avevamo dei potenziali investimenti in Canada e Messico, e ...

Sergio Marchionne - la spifferata di Dagospia sul suo erede : sarà Alfredo Altavilla : Manca più o meno un anno all'addio di Sergio Marchionne dalla poltrona di Ceo di Fca. E spunta già un erede per il manager Fiat, con un nome spifferato da Dagospia. A prendere il posto di Marchionne ...

Sergio Marchionne - anno orribile. Il dossier horror sullo stipendio : quanti soldi ha perso finora : L'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne , ha guadagnato nel 2017 un compenso totale in contanti di 9,6 milioni di euro. Di questi la parte fissa ammonta a 3,54 milioni, il bonus annuale a ...