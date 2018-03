F1 | risultato e classifica GP Australia 2018 | G-LORIA FERRARI! Sebastian Vettel

F1 - ordine d’arrivo - risultato e classifica GP Australia 2018 : APOTEOSI FERRARI! Trionfa Sebastian Vettel - 3° Kimi Raikkonen! : Sebastian Vettel ha vinto il GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1. Il tedesco ha Trionfato sfruttando al meglio la strategia studiata a tavolino da una grandiosa Ferrari che è così riuscita a battere Lewis Hamilton. Il Campione del Mondo si è dovuto accontentare della seconda piazza davanti a Kimi Raikkonen: due Rosse sul podio al termine di una gara fantastica. Quarto Dani Ricciardo, quinto Fernando Alonso, solo sesto Max ...

DIRETTA / Giro di Catalogna 2018 6^ tappa : vince Schachmann - fuga ok! risultato e classifica : DIRETTA Giro di Catalogna 2018: info streaming video e tv della 6^ tappa della corsa da Vielha Val d'Aran a Torrefarrera. Percorso semplice oggi per i corridori.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 17:07:00 GMT)

F1 - risultato e classifica qualifiche GP Australia 2018 : pole irreale per Lewis Hamilton - ma la Ferrari c’è! Raikkonen in prima fila - 3° Vettel! : Cambia la stagione, non cambia il copione. Sarà Lewis Hamilton a partire davanti a tutti nel GP d’Australia di domani. Il britannico ha confermato le impressioni di inizio weekend, portando a casa la pole position numero 73 della carriera con un tempo spaventoso, 1’21″164, nuovo record della pista. pole ottenuta con il solito schema: inizia la fase decisiva della qualifica, la Mercedes alza i giri del motore con il famoso ...

F1 - griglia di partenza GP Australia 2018 : il risultato e la classifica delle qualifiche. Giro folle di Lewis Hamilton - Raikkonen in prima fila! 3° Sebastian Vettel : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale di Formula Uno. Il Campione del Mondo ha piazzato un Giro fenomenale a Melbourne e precede le due Ferrari: in prima fila scatterà Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel è terzo ad appena dieci millesimi dal compagno di squadra. Valtteri Bottas è andato a muro nei primi minuti del Q3 e dunque scatterà in decima posizione. In seconda fila anche Max ...

MotoGP - GP Qatar 2018 : risultato e classifica warm-up. Marc Marquez in vetta - Dovizioso lo marca stretto - Valentino Rossi insegue : Marc Marquez è il più veloce nel warm-up del GP del Qatar 2018, primo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Honda, in un turno sotto il sole cocente, ha siglato il tempo di 1’55″201 con 111 millesimi di vantaggio sulla Ducati di Andrea Dovizioso. Lo spagnolo ha girato con la coppia di gomme hard/media impressionando per la consistenza sul passo dell’1’55” basso. Diverso il lavoro del forlivese che ...

MotoGP - GP Qatar 2018 : risultato e classifica qualifiche. Pole position di un super Zarco - Marquez secondo - Dovizioso quinto. Valentino Rossi chiude ottavo : Le prime qualifiche del Mondiale 2018 di MotoGP, sul tracciato di Losail (Qatar), sorridono al francese della Yamaha Tech3 Johann Zarco (1’53″680), autore del nuovo primato della pista sul giro secco. Dimostrazione di forza incredibile che avvalora ancora di più la tesi che anche il transalpino potrà essere della partita per la vittoria del GP di domani. In seconda posizione un ottimo Marc Marquez che, su un circuito mai troppo ...

Moto2 - GP Qatar 2018 : risultato e classifica qualifiche. Alex Marquez in pole - Baldassarri e Bagnaia lo inseguono. Stupisce Fenati (5°) : Missione compiuta per lo spagnolo Alex Marquez nelle qualifiche del GP del Qatar 2018, prova valida per il Mondiale di Moto2. Il fratellino di Marc era tra i favoriti ed ha confermato le attese siglando la pole odierna con il crono di 2’02″299. Una prestazione frutto di un ottimo lavoro del Team EG 0,0 Marc VDS che ha messo l’iberico nelle migliori condizioni possibili. Alle sue spalle una coppia di italiani rampanti: Lorenzo ...

Moto3 - GP Qatar 2018 : risultato e classifica qualifiche. Niccolò Antonelli in pole! Martin 2° per un millesimo : E’ un Niccolò Antonelli di lusso quello di queste qualifiche del GP del Qatar, primo round del Mondiale 2018 di Moto3. Una pole strappata nell’ultimo tentativo sfruttando il gioco delle scie e precedendo di appena un millesimo lo spagnolo Jorge Martin. Il pilota della Honda, del team di Paolo Simoncelli, è stato bravissimo ad interpretare il momento giusto in un turno reso molto complicato dalla presenza di tanto vento e sabbia in ...

Moto2 - GP Qatar 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Alex Marquez in vetta - Lorenzo Baldasarri (2°) lo marca stretto - bene Luca Marini (5°) : E’ Alex Marquez il più veloce delle prove libere 3 del GP di Qatar 2018 a Losail, prima prova del Mondiale di Moto2. Lo spagnolo dell’EG 0,0 Marc VDS ha ottenuto il crono di 2’01″198 duellando sul filo dei centesimi con il nostro Lorenzo Baldassarri e riuscendo nell’ultimo tentativo a conquistare la vetta della graduatoria. Alle spalle dell’iberico, fratello di Marc Marquez, Baldassarri, per l’appunto, ...

Moto3 - GP Qatar 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Aron Canet il più veloce - Niccolò Antonelli in terza piazza : prove libere 3 del primo round in Qatar del Mondiale 2018 di Moto3, sul tracciato di Losail, decisamente interlocutorie. Temperature molto alte ed un forte vento hanno condizionato il lavoro dei team che oggi si sfideranno per la conquista della pole position con 10°C in meno. Il migliore è stato lo spagnolo Aron Canet (Honda) che in 2’07″864 è stato l’unico ad infrangere la barriera del 2’08” mettendo in evidenza ...

MotoGP - GP Qatar 2018. risultato e classifica prove libere 2 : grande Ducati a Losail - con Andrea Dovizioso davanti a Petrucci - sesto Marquez - nono Valentino Rossi : Si sapeva che Andrea Dovizioso era il grande favorito in vista del Gran Premio del Qatar della MotoGP, e la prima giornata di prove libere lo ha confermato. Dopo la prima sessione di oggi (clicca qui per la cronaca), infatti, il pilota romagnolo ha fatto il bis anche nella FP2, concludendo davanti a tutti e confermando che la moto di Borgo Panigale si sposa in maniera perfetta con il tracciato di Losail. Buone risposte anche dai suoi compagni di ...