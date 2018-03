F1 | GP d' Australia - Vince la Ferrari | Vettel batte Hamilton

Formula 1 : Vettel vince il Gp d'Australia - Hamilton secondo - : Sul circuito di Melbourne, nella prima prova del Mondiale 2018, trionfa la Ferrari del pilota tedesco che si piazza davanti al campione del mondo in carica. Terzo posto per l'altra SF71H, condotta da Kimi Raikkonen

L'alba si tinge di Rosso Ferrari - Vettel vince all'esordio in Australia : Capolavoro Ferrari, la strategia premia la Rossa Il vice campione del mondo comincia a spingere, ma non sembra poter staccare il suo acerrimo rivale. L'aiuto, però, arriva involontariamente dalla ...

F1 Australia - trionfo Ferrari : vince Vettel - Raikkonen terzo : MELBOURNE - Sebastian Vettel trionfa nel primo Gran premio della stagione. Il pilota tedesco è passato in testa in uscita dal pit stop al 25° giro. Hamilton, in testa a partire dalla partenza, aveva ...

Gp d’Australia : Vettel vince d’astuzia - sorpassa Hamilton dai box e poi tiene : Straordinaria prova della Ferrari, che con una strategia agevolata dalla virtual safety car riesce ad imporsi nella prima gara della stagione. Raikkonen è terzo

F1 - GP Australia 2018 - risultati gara : Safety Car Virtuale - vittoria reale… Vettel soprende Hamilton e vince a Melbourne! : F1, GP Australia 2018, risultati gara: L’attesa è finita! Si spengono i semafori e prende il via il campionato mondiale di Formula 1 2018… Hamilton è il super favorito per la vittoria ma le Ferrari hanno il passo per competere. Anche le Red Bull sembrano poter essere della partita, sebbene Ricciardo parta dietro. F1,GP Australia 2018. Il via del GP Australia 2018 (Foto: twitter.com/f1) F1, GP Australia 2018, risultati gara: ...

Gp Australia : vince Vettel su Ferrari - 3/o Raikkonen : Trionfo del tedesco Sebastian Vettel, su Ferrari, nel Gp d'Australia, prima prova del Mondiale 2018 di Formula 1. Secondo sul traguardo il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, partito dalla pole position con la Mercedes. Terzo posto per l'altra SF71H, condotta da Kimi Raikkonen. Per Vettel si tratta della seconda vittoria consecutiva sul ...

Gp Australia : Vettel beffa Hamilton grazie alla safety car e vince - Raikkonen terzo : Gp Australia: Vettel beffa Hamilton grazie alla safety car e vince, Raikkonen terzo Il ferrarista approfitta della virtual safety car per beffare Hamilton. Anche Raikkonen sul podio Continua a leggere

Gp d’Australia : Vettel vince d’astuzia - sorpassa Hamilton dai box : Straordinaria prova della Ferrari, che con una strategia agevolata dalla virtual safety car riesce ad imporsi nella prima gara della stagione

Diretta Formula 1 Gp Australia 2018/ Gara live : Vettel vince! Hamilton fatica - Raikkonen sul podio : Diretta Formula 1 F1 Gara Gp Australia 2018 Melbourne live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo del primo Gran Premio. La Ferrari sfida le Mercedes (oggi 25 marzo)(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 08:38:00 GMT)

F1 Australia - Raikkonen : «Esserci sempre per vincere il campionato» : MELBOURNE - Alla vigilia della gara ha parlato anche l'altro ferrarista, il finlandese Kimi Raikkonen, anche se non era presente in conferenza stampa: ' Siamo contenti di come siano andati i test ...

F1 Australia : Ferrari - Vettel : «Vincere con questo team è l'obiettivo» : MELBOURNE - Da domani sulla pista di Melbourne si inizierà a fare sul serio con le prime libere per il primo gran premio stagionale, quello d'Australia. Nella conferenza stampa pre gara il Ferrarista ...

F1 - GP Australia 2018 – Sebastian Vettel : “L’obiettivo è vincere con la Ferrari” : La tradizionale conferenza stampa ha aperto il GP d’Australia, prima prova del Mondiale di Formula 1. Presenti il campione del mondo Lewis Hamilton, il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel e l’Australiano, driver della Red Bull, Daniel Ricciardo. Focalizzandoci sul teutonico della Rossa, il 4 volte iridato ha subito chiarito il suo pensiero sul duello Mercedes-Ferrari, tanto atteso quest’anno: “Giusto considerare la Mercedes ...

Superbike - Melandri vince in Australia anche gara 2 : Dopo essersi aggiudicato ieri la gara di apertura del campionato mondiale Superbike, Marco Melandri ha concesso il bis sul circuito di Phillip Island, sede del Gp d'Australia. Una vittoria ...

Superbike Australia - un grande Melandri vince gara 1 : Solo quinto il campione del mondo in carica Jonathan Rea a 13'89'' dal primo classificato. Il pilota italiano Ducati si è imposto alla grande, partendo dalla terza posizione in griglia, dietro a ...