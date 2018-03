F1 | Gp d Australia Vettel ' Strategia perfetta | abbiamo avuto un po di fortuna'

F1 - come vedere in tv in differita e replica il GP d’Australia. Il programma per rivivere le emozioni della vittoria di Vettel : Vi siete persi il GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale di Formula Uno? Non siete riusciti ad alzarvi complice anche l’ora legale e la sveglia non è suonata? Potete gustarvi tutta la gara grazie alla repliche proposte da Sky Sport F1 oppure grazie anche alla differita garantita gratis e in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre. A Melbourne è andata in scena una grande battaglia tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, la ...

Formula 1 - Vettel davanti ad Hamilton in Australia. Terzo Raikkonen : due Ferrari sul podio per la prima volta dal 2004 : Sebastian Vettel vince il primo Gran Premio di Formula 1 della stagione davanti a Lewis Hamilton. E la giornata si trasforma in un trionfo della Ferrari grazie al Terzo posto di Kimi Raikkonen: era dal 2004 che due Rosse non salivano contemporaneamente sul podio. Il pilota austriaco ha sfruttato la virutal safety car per superare il campione del mondo, che partiva in pole position, e da quel momento per metà gara ha combattuto testa a testa ...

F1 - GP d'Australia - Vince la Ferrari : Vettel batte Hamilton : Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio dAustralia, primo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2018. Il tedesco della Ferrari, partito dalla terza posizione, è riuscito a tagliare il traguardo prima del poleman Lewis Hamilton e dellaltra SF71H di Kimi Raikkonen.Ferrari, strategia perfetta. Sebastian Vettel ha vinto giocando bene tutte le sue carte. Allungare lo stint nei confronti di Hamilton e Raikkonen è stata la scelta giusta, alla luce ...

F1 - GP Australia 2018 – Sebastian Vettel : “Pregavo per la Safety Car! Abbiamo avuto un po’ di fortuna ma abbiamo vinto!” : Il Mondiale 2018 di Formula 1 non poteva cominciare meglio per Sebastian Vettel. Il tedesco ha vinto il GP d’Australia grazie ad una strategia perfetta, superando Lewis Hamilton con la sosta effettuata in regime di Virtual Safety Car. “È andata piuttosto bene, abbiamo avuto un po’ di fortuna con la Safety Car“, ha dichiarato il pilota della Ferrari subito dopo la premiazione sul podio. “Mi sono divertito tantissimo ...

