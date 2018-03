F1 | GP Bahrein 2018 | quando si corre la prossima gara? Programma | orari e tv

oasport

(Di domenica 25 marzo 2018) Dal 6 all’8 aprile 2° appuntamento del Mondiale di F1. A Sakhir (), sotto le luci artificiali, nuovo capitolo della sfida Ferrari-Mercedes in questo Mondiale. Un GP di grande fascino che metterà a dura prova le Pirelli, per le temperature, ed anche i motori, per i lunghi rettilinei presenti. Un tracciato “stop&go” in cui la macchina con maggiore trazione meccanica e potenza avrà un vantaggio. Di seguito lazione dell’evento arabo: Lazione di SKY Sport F1/HD Venerdì 6 aprile ore 9.30-10.15, F2, Prove libere, diretta ore 12.00-13.30, F1, Prove libere 1, diretta ore 16.00-17.30, F1, Prove libere 2, diretta ore 18.00-18.30, F2, Qualifiche, diretta Sabato 7 aprile ore 11.10-12.15, F2,1, diretta ore 13.00-14.00, F1, Prove libere 3, diretta ore 16.00, F1, Qualifiche, diretta Domenica 8 aprile ore 12.15-13.05, F2, ...