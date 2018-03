F1 - GP Australia Vettel | Hamilton | Grosjean | a Melbourne la F1 si riscopre umanissima

Formula 1 in Australia. Vittoria Ferrari : Vettel primo davanti a Hamilton e Raikkonen : Il tedesco della Ferrari, terzo prima dei pit stop, ha tardato l'ingresso ai box fino al limite e, grazie al regime di safety car imposto a causa di una Haas ferma a lato pista, ha potuto superare Lewis Hamilton che sopraggiungeva sul rettilineo senza poter spingere al massimo

FORMULA 1 - TRIONFO FERRARI GP Australia 2018/ Diretta gara : ha vinto Vettel. Hamilton : "Complimenti a loro" : Diretta FORMULA 1 F1 streaming video SKY gara live Gp AUSTRALIA 2018 Melbourne: Vettel vincitore con FERRARI, Hamilton secondo, ecco il podio.

Gp Australia - Vettel : 'Un po' di fortuna - ma bella strategia' : Roma, 25 mar. , askanews, Grazie ragazzi urla Vettel dopo aver tagliato il traguardo grazie a tutti, bella strategia. Abbiamo ancora un po' di lavoro da fare, la macchina non è ancora come la voglio ...

Gp Australia - Strepitosa Ferrari : vince Vettel - Raikkonen terzo : Roma, 25 mar. , askanews, Grande Ferrari alla prima del Mondiale. Sebastian Vettel conquista il Gp d'Australia, Kimi Raikkonen sale sul podio e, se il gran premio fosse durato qualche giro in più, ...

Formula 1 GP Australia 2018 : delirio Ferrari - trionfo di Vettel! : In barba a tutti i pronostici, Sebastian Vettel ha vinto a Melbourne il GP d'esordio del Mondiale di Formula 1 2018 davanti a Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen. Il tedesco si è guadagnato la vittoria mentre la corsa era in regime di di virtual safety car, necessaria per rimuovere la Haas di Grosjean rimasta piantata dopo il secondo, tragico, pit stop delle scuderia statunitense.Una vittoria di squadra quella ottenuta dal tedesco, maturata al ...

F1 : Vettel primo in Australia - sul podio anche la rossa di Raikkonen - LaPresse - : Festa Ferrari in Australia, primo appuntamento del Mondiale. Sebastian Vettel trionfa a Melbourne, davanti a Lewis Hamilton,su Mercedes, e al compagno di scuderia Kimi Raikkonen. Il tedesco, sulla sua ...

Gp Australia : Vettel beffa Hamilton grazie alla safety car e vince - Raikkonen terzo : Gp Australia: Vettel beffa Hamilton grazie alla safety car e vince, Raikkonen terzo Il ferrarista approfitta della virtual safety car per beffare Hamilton. Anche Raikkonen sul podio. Marchionne felice: “Non poteva esserci un inizio migliore, ma ora niente proclami. Dobbiamo continuare a lavorare”. Continua a leggere

Gp Australia : vince Vettel su Ferrari. Terzo posto per Raikkonen : Trionfo del tedesco Sebastian Vettel, su Ferrari, nel Gp d'Australia, prima prova del Mondiale 2018 di Formula 1. Secondo sul traguardo il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, partito dalla pole position con la Mercedes. Terzo posto per l'altra SF71H, condotta da Kimi Raikkonen. Per Vettel si tratta del centesimo podio in carriera e della ...

F1 - il trionfo di Vettel al Gp d'Australia : Sebastian Vettel ha vinto il Gp d'Australia, prima gara del mondiale di formula uno 2018. Il pilota tedesco della Ferrari ha preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton e l'altra Rossa di Kimi Raikkonen

Vettel beffa Hamilton e trionfa al Gp d'Australia : Sebastian Vettel trionfa nel Gp d'Australia, prima prova del Mondiale 2018 di Formula 1. Secondo sul traguardo il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, partito dalla pole position con la Mercedes. Terzo posto per l'altra SF71H, condotta da Kimi Raikkonen. Per Vettel si tratta del centesimo podio in carriera e della ...

F1 - Pagelle GP Australia 2018 : Sebastian Vettel - Templare vincente. Hamilton battuto - Raikkonen di ghiaccio. Verstappen - che errore! : Oggi si è disputato il GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale di Formula Uno. Di seguito le Pagelle dei migliori piloti che hanno gareggiato a Melbourne. Sebastian Vettel: 10. Trionfale. Un vero Templare, un guerriero indomabile che ancora una volta ha piazzato la stoccata vincente supportato da un grande team che lo ha fermato nel momento migliore. La strategia del Cavallino Rampante è stata perfetta, lui ha eseguito nel migliore ...

GP Australia - Hamilton : "Bravi Vettel e Ferrari. Ma la Mercedes c'è" : Epa sorpassi - "Qui è difficile superare, anche in regime di drs - ha spiegato il campione del mondo - alla fine ho cercato di preservare la macchina e il motore. È stato comunque un incredibile ...

Formula 1. La Ferrari vince con Vettel in Australia : Formula 1 – Va alla Ferrari il primo round del mondiale 2018 di Formula 1 sulla pista Australiana di Melbourne. A sorridere contrariamente al sabato... L'articolo Formula 1. La Ferrari vince con Vettel in Australia proviene da Roma Daily News.