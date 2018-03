F1 GP Australia 2018 | Lewis Hamilton | “Complimenti a Vettel | noi dobbiamo tornare al

F1 - analisi GP Australia 2018 : Ferrari - un avvio da sogno. Mercedes ancora davanti - ma sarà lotta per il Mondiale : “What goes around comes around” (Chi la fa, l’aspetti)”. Erano state queste le parole usate da Sebastian Vettel nel corso della conferenza stampa delle qualifiche del GP d’Australia 2018, primo appuntamento del Mondiale di F1. Un sorridente Lewis Hamilton, autore dalla pole, stuzzicava il rivale sulla Rossa ed oggi è arrivata la risposta in pista: vittoria della scuderia di Maranello davanti alla Mercedes e trionfo ...

F1 - risultato e classifica GP Australia 2018 : G-LORIA FERRARI! Sebastian Vettel superlativo - battuto Hamilton! Sul podio anche Raikkonen! : G-LORIA FERRARI! Straordinaria vittoria di Sebastian Vettel e della Ferrari nel primo appuntamento del Mondiale 2018 di F1. Sul tracciato cittadino di Albert Park a Melbourne (Australia), il tedesco bissa il successo dell’anno scorso al termine di una gara in cui la strategia ha fatto la differenza nei confronti di Lewis Hamilton (Mercedes), giunto secondo. A coronare il trionfo del Cavallino Rampante, il terzo posto di Kimi Raikkonen a ...

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2018 : Ferrari al comando dopo il GP di Australia - Vettel fa volare la Rossa : La Ferrari guida la Classifica del Mondiale costruttori 2018 di Formula Uno dopo il GP di Australia. La Rossa si è portata al comando grazie alla vittoria di Sebastian Vettel e al terzo posto di Kimi Raikkonen. Il Cavallino Rampante ora ha 18 punti di vantaggio sulla Mercedes che ha sì guadagnato il secondo posto con Lewis Hamilton ma ha sofferto con Valtteri Bottas. La Red Bull si conferma la terza forza. Di seguito la Classifica del Mondiale ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Sebastian Vettel in testa dopo il GP Australia. Hamilton e Raikkonen inseguono : Sebastian Vettel è in testa alla Classifica del Mondiale piloti 2018 di Formula Uno. Il tedesco si è portato davanti a tutti grazie alla vittoria ottenuta nel GP di Australia 2018: una prova da urlo da parte di Seb che con la strategia del Cavallino Rampante è riuscito a sconfiggere Lewis Hamilton. Il Campione del Mondo lo insegue naturalmente anche in Classifica generale, attardato di sette punti. Di seguito la Classifica generale del Mondiale ...

