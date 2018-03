F1 | GP Australia 2018 | la rinascita di Fernando Alonso Un quinto posto che vale | il

Formula 1 - GP Australia 2018 : due Ferrari sul podio a Melbourne 14 anni dopo : Ci ha provato il campione del mondo in partenza ad allungare sulle due Rosse, ma a Melbourne la Ferrari ha giocato due punte contro una ed è stato importantissimo. Raikkonen ha fatto il suo, nella ...

FORMULA 1 - TRIONFO FERRARI GP Australia 2018/ Diretta gara : ha vinto Vettel. Hamilton : "Complimenti a loro" : Diretta FORMULA 1 F1 streaming video SKY gara live Gp AUSTRALIA 2018 Melbourne: Vettel vincitore con FERRARI, Hamilton secondo, ecco il podio.

F1 - GP Australia 2018 : analisi dei tempi sul giro di Ferrari e Mercedes. Potenziale quasi equivalente. E la gestione delle gomme… : “Hamilton dominante”. “Gara già decisa”. “Mondiale già finito”. Erano più o meno questi i pensieri dominanti dopo le qualifiche di ieri del GP d’Australia. Pensieri giustificati dai quasi sette decimi rifilati da Lewis alle due Ferrari sul giro secco, sfruttando la potenza del motore Mercedes che anche quest’anno è il più performante in termini di potenza. Proprio Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, ...

Formula 1 GP Australia 2018 : delirio Ferrari - trionfo di Vettel! : In barba a tutti i pronostici, Sebastian Vettel ha vinto a Melbourne il GP d'esordio del Mondiale di Formula 1 2018 davanti a Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen. Il tedesco si è guadagnato la vittoria mentre la corsa era in regime di di virtual safety car, necessaria per rimuovere la Haas di Grosjean rimasta piantata dopo il secondo, tragico, pit stop delle scuderia statunitense.Una vittoria di squadra quella ottenuta dal tedesco, maturata al ...

F1 - GP Australia 2018 : la Ferrari può vincere il Mondiale! La strada è lunga - decisivo lo sviluppo. Ma la Mercedes è vicina… : Questa è una grande Ferrari, questa è una Rossa che può lottare per il Mondiale. Il Cavallino Rampante risplende a Melbourne, la casa di Maranello festeggia una grandiosa vittoria ottenuta nel GP di Australia e soprattutto guarda con fiducia al prosieguo del campionato. Il successo all’Albert Park ha mandato su di giri tutto il team, ha generato consapevolezza in una squadra che non ha temuto il confronto spietato con la Mercedes e che è ...

Formula 1 - GP d'Australia 2018 : orari e come vedere il gran premio in replica : Tutti gli utenti possono seguire il GP attraverso il lap tracker, che riproduce l'andamento in pista, possono seguire la cronaca di Carlo Vanzini, voce ufficiale di Sky per la stagione di Formula 1 e ...

Formula 1 Gp d'Australia 2018 - le pagelle : Si apre nel segno della Ferrari il Mondiale di Formula 1. Sebastian Vettel trionfa al Gp d'Australia 2018, beffando grazie a un ottima strategia di gara, il rivale e campione in carica Lewis Hamilton. ...

F1 - Pagelle GP Australia 2018 : Sebastian Vettel - Templare vincente. Hamilton battuto - Raikkonen di ghiaccio. Verstappen - che errore! : Oggi si è disputato il GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale di Formula Uno. Di seguito le Pagelle dei migliori piloti che hanno gareggiato a Melbourne. Sebastian Vettel: 10. Trionfale. Un vero Templare, un guerriero indomabile che ancora una volta ha piazzato la stoccata vincente supportato da un grande team che lo ha fermato nel momento migliore. La strategia del Cavallino Rampante è stata perfetta, lui ha eseguito nel migliore ...

Formula 1 GP d'Australia 2018 - le pagelle di Vanzini : VETTEL 10 per come ha gestito il regime di VSC tagliando il più possibile le traiettorie per percorrere meno strada e quando ha spinto nella curva di rientro in pit lane. La VSC è arrivata nel momento ...

Formula 1 2018 - interviste Ferrari GP d'Australia. Arrivabene : 'C'è chi parla e chi fa i fatti' : Maurizio Arrivabene si gode la doppietta Ferrari nel primo GP della stagione, corso sul circuito di Melbourne : primo Vettel e terzo Raikkonen, l'uomo della pole e campione del mondo uscente Lewis Hamilton si è dovuto accontentare del secondo posto. "C'è chi parla e c'è chi fa i fatti. La gara è la domenica, i punti si fanno la domenica e noi li abbiamo fatti", sottolinea il ...

VIDEO F1 GP Australia 2018 - gli highlights e i momenti migliori della gara. Splende il tricolore a Melbourne - super Vettel : Sebastian Vettel ha vinto il GP di Australia 2018 grazie a una fantastica prestazione e alla perfetta strategia studiata dalla Ferrari. Il team di Maranello ha sfruttato al meglio la virtual safety car e il tedesco è riuscito così a battere Lewis Hamilton con un grande sorpasso ai box. Di seguito il VIDEO con gli highlights per rivivere i migliori momenti del GP di Australia 2018. FOTOCATTAGNI Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

F1 - GP Australia 2018 : il colpo di genio della Ferrari. Vettel sorpassa Hamilton con strategia e virtual safety-car : La Formula Uno è a tutti gli effetti uno sport di squadra, si vince soltanto se il pilota e il team riescono a lavorare insieme ai massimi livelli, in perfetta sinergia. Oggi è funzionato tutto in casa Ferrari ed è stata la strategia adottata dal muretto a fare la differenza: il Cavallino Rampante ha conquistato il GP di Australia con Sebastian Vettel grazie al perfetto piano studiato dagli ingegneri e dai meccanici che hanno colto ...

F1 - GP Australia 2018 – Fernando Alonso : “Dobbiamo avvicinarci il prima possibile alla Red Bull. Quest’anno ci divertiremo!” : Fernando Alonso può ritenersi soddisfatto del suo GP d’Australia. Lo spagnolo ha infatti chiuso la prima gara al quinto posto, il risultato che aveva auspicato alla vigilia come il più ottimistico. “È stata una buona gara. Il potenziale c’è e abbiamo sfruttato le opportunità che sono capitate“, ha dichiarato il pilota della McLaren al termine della gara. “Era un sollievo ieri vedere che eravamo competitivi e lo è ...