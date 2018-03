F1 Australia - trionfo Ferrari : vince Vettel - Raikkonen terzo : MELBOURNE - Sebastian Vettel trionfa nel primo Gran premio della stagione. Il pilota tedesco è passato in testa in uscita dal pit stop al 25° giro. Hamilton, in testa a partire dalla partenza, aveva ...

F1 : Australia - trionfo di Vettel : ANSA, - ROMA, 25 MAR - Il tedesco Sebastian Vettel, su Ferrari, ha vinto il Gp d'Australia, prima prova del Mondiale 2018 di Formula 1. Secondo posto per il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, che partito dalla pole position con la Mercedes, e terzo per l'altra SF71H, condotta da Kimi Raikkonen. Per Vettel si tratta della seconda vittoria consecutiva sul ...

Australian Open 2018 : la finale maschile. Federer-Cilic - ennesimo trionfo svizzero o clamorosa vendetta croata? : Gli Australian Open 2018 tra poco più di un’ora alzeranno il sipario sul loro ultimo atto. A Melbourne va in scena la finale del singolare maschile ed il palcoscenico della Rod Laver Arena se lo divideranno Roger Federer e Marin Cilic. La storia, i precedenti e l’andamento di tutto il torneo portano ad un copione già scritto e all’ennesimo successo del campione di Basilea, ma il croato non è certo venuto a fare la comparsa e ...

Wozniacki in trionfo : Australian Open e numero 1 del mondo : Caroline Wozniacki si aggiudica gli Australian Open e il numero 1 della classifica WTA. Giornata perfetta per la danese, che ha avuto la meglio su Simona Halep al termine di una battaglia di due ore e ...

Tennis - Australian Open : il trionfo di Chung vale 9 : TORINO - Tutti in piedi per la sorpresa dell'Australian Open: solo applausi per il giovanissimo sudcoreano Hyeon Chung che, dopo il netto 3-0 a Djokovic negli ottavi di finale, ha messo in fila l'...

Australian Open 2018 - il ritiro di Rafael Nadal apre la strada a Roger Federer? Il Maestro verso il trionfo - tabellone in discesa : Giornata di grandi sorprese agli Australian Open dove oggi si sono disputati i primi quarti di finale: se nella notte Kyle Edmund aveva fatto il colpaccio della vita eliminando il quotato Grigor Dimitrov e raggiungendo così le semifinali di uno Slam per la prima volta in carriera, fa decisamente più scalpore l’uscita di scena di Rafael Nadal. Il numero 1 del mondo, grande favorito del vigilia, è stato costretto al ritiro a causa di ...