F1 | Australia | Hamilton scatta in testa

LIVE F1 - GP Australia 2018 in DIRETTA : gara (domenica 25 marzo). Hamilton tiene la testa su Raikkonen e Vettel : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA gara DEL GP D’Australia Domenica 25 marzo è il grande giorno! Prepariamoci ad uno spettacolo da urlo in quel di Melbourne (Australia) per il primo GP del 2018 del Mondiale di F1. Lewis Hamilton scatterà davanti a tutti grazie al giro perfetto confezionato in qualifica ma il Campione del Mondo non può dormire sonni tranquilli: alle sue spalle ci sono delle ottime Ferrari che possono davvero contrastarlo ...

F1 - GP Australia 2018 : l’orario di partenza della gara e come seguirla in tv. Vettel e Raikkonen attaccano Hamilton : Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen sono pronti ad attaccare Lewis Hamilton: questo è il tema caldo del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1. Domenica 25 marzo, alle ore 07.10 italiane, andrà in scena la prima grande battaglia stagionale: il Campione del Mondo scatterà dalla pole position ma le due Ferrari sono pronte a braccarlo. Il finlandese gli partirà accanto, il tedesco alle spalle e dunque la prima curva potrebbe rivelarsi già ...

F1 - GP Australia : Hamilton "supremacy" nel sabato di Melbourne - ma in gara la Ferrari può riscattarsi : ... non sarebbe comunque un dramma vista l'atipicità della pista Australiana e il responso marginale , è il primo di ventuno appuntamenti, che avrebbe nell'economia di questo lungo campionato. Non solo ...

Formula 1 2018 - GP Australia. Hamilton pole da superman - Ferrari non spaventarti : Rispetto alla situazione dello scorso anno a Melbourne, in casa Ferrari ci sono due le variabili: 1, In prima fila non c'è Vettel, ma Raikkonen, che non la prendeva, in Australia, dal 2007, quando poi ...

F1 - GP Australia 2018 : la Ferrari è competitiva! Passo gara importante - Vettel e Raikkonen possono giocarsela con Hamilton : Lewis Hamilton ha letteralmente dominato le qualifiche piazzando un giro fenomenale e ineguagliabile ma la Ferrari ha lasciato intuire di essere ben presente e di poter concretamente lottare per la vittoria. Questo è quello che ci ha regalato il sabato del GP di Australia in vista di una gara che si preannuncia molto equilibrata e avvincente: il Campione del Mondo ha sbaragliato la concorrenza con una delle sue proverbiali tornate da fenomeno, ...

