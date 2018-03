F1 | analisi GP Australia 2018 | Ferrari | un avvio da sogno Mercedes ancora davanti | ma

Formula 1 - GP d'Australia 2018. L'analisi tecnica delle qualifiche : La stagione 2018 inizia come si era conclusa quella precedente, con la pole position numero 73 di Lewis Hamilton. Il quattro volte campione del mondo nell'ultimo tentativo del Q3 è riuscito a realizzare un giro impressionante rifilando alle Ferrari Raikkonen e Vettel oltre mezzo secondo. La Mercedes, nel momento cruciale delle qualifiche, ...

Formula 1 GP d'Australia 2018 - l'analisi delle prove libere : Lo stint realizzato dal pilota finlandese è stato comunque di 16 giri contro i soli 8 del quattro volte campione del mondo. Con le gomme Soft il passo tenuto dalla Ferrari con Vettel è stato ottimo ...

F1 - GP Australia 2018 : analisi prove libere. Lewis Hamilton devastante ma Red Bull e Ferrari sono vicine : Lewis Hamilton ed ancora Lewis Hamilton. E’ sempre il nome del campione del mondo in carica a svettare nella prima giornata di prove libere del primo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. All’Albert Park di Melbourne (Australia), Lewis non ha perso le buone abitudini: velocissimo e costante fin da subito a bordo della sua Mercedes. Una prova di forza notevole quella del britannico. In configurazione da qualifica e sul passo ...

Tennis - Australian Open 2018 : analisi tabellone femminile. Percorsi in salita per Simona Halep e Venus Williams. Angelique Kerber mina vagante : Si è tenuto sulla Margaret Court Arena di Melbourne il sorteggio del tabellone femminile degli Australian Open 2018, primo Slam dell’anno. Il quadro è stato definito in attesa di conoscere anche l’esito delle qualificazioni. Sarà un’edizione ricca di incertezze visto che la regina dello Slam, Serena Williams, campionessa del 2017, ha deciso di non partecipare al torneo per motivi legati alla sua preparazione dopo la maternità. Una scelta ...

