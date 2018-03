Eva Henger | la verità sulla foto con Francesco Monte a Domenica Live

lanostratv

: E poi capisci che Eva Henger non stava mentendo. #Isola - trash_italiano : E poi capisci che Eva Henger non stava mentendo. #Isola - trash_italiano : Mi state dicendo che stasera Eva Henger non verrà interpellata? #Isola - EZenzero : RT @vodkallafragola: Eva Henger insieme alla figlia. #domenicalive -

(Di domenica 25 marzo 2018)e Evahanno fatto pace? LaNiente da fare per Barbara d’Urso: nonostante non volesse oggi aparlare del canna-gate, l’argomento è uscito fuori ben due volte, e durante la seconda occasione Evaha anche precisato cosa è accaduto conal Maurizio Costanzo Show. Tutti ormai sappiamo cosa è accaduto in puntata: come precisato inizialmente dal marito di Maria De Filippi, i due ex naufraghi hanno parlato totalmente di altro, in quanto non interessava a Maurizio parlare del canna-gate. Ed infatti così è successo: laha svelato dettagli sul suo rapporto con la figlia Mercedesz, e ugualmente ha fatto, che oltre a parlare del rapporto con il padre presente in studio, ha anche ricordato la mamma morta. Eppure Gabriele Parpiglia, storico autore della trasmissione che va in onda in ...