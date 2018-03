Estorsioni sessuali in chat | ecco come gli italiani finivano in trappola

Blastingnews

(Di domenica 25 marzo 2018) Un’operazione congiunta tra la gendarmeria marocchina e la polizia italiana ha permesso di individuare e sgominare la gang della sextortion. Tanti gli utenti finiti nella rete dell’organizzazione malavitosa specializzatasi nell’estorsione via Internet. Negli ultimi anni il fenomeno ha colpito migliaia di utenti del web attirati dalle lusinghe osé di avvenenti fanciulle. Tutto inizia con una richiesta di amicizia su Facebook VIDEO o di contatto su Twitter per prore con una conversazione che diventa sempre più intima e trasgressiva. Molti uomini si lasciano andare convinti di aver incrociato una fanciulla disinibita e desiderosa di mettersi in mostra in video. In realta' le ragazze erano tutt’altro che sprovvedute e, sotto la regia di una complessa ed articola organizzazione, minacciavano di pubblicare le performance intime sui profili Facebook in caso di mancato ...