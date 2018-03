Era Rodrigo | ora è Tifanny | «Grazie al volley | sogno l’Olimpiade»

vanityfair

: Chissà se Cesare e Rodrigo sapevano che il loro feudo in Spagna era appartenuto a Costanza, figlia di Manfredi? Ado… - cesareborgiailc : Chissà se Cesare e Rodrigo sapevano che il loro feudo in Spagna era appartenuto a Costanza, figlia di Manfredi? Ado… - Rodrigo_Talenti : RT @Tas_89tas: ah c'avete presente l'incidente de ieri sul raccordo il tizio ubriaco contromano che ha schioppato un poraccio? Ecco, era u… - Pedromgd_ : @Rodrigo_esturra @kucas2001 Era brinks ahahahahahh -

(Di domenica 25 marzo 2018) Goiana, Brasile. Un ragazzino di nomePererira de Abreu, ultimo di sette fratelli, osserva la nazionale di pallavolo del suo Paese impegnata nel torneo olimpico a Sydney 2000. Ha appena 16 anni, ma proprio davanti a quella tv capisce di voler diventare un giocatore die che farà di tutto per arrivare un giorno pure lui all’Olimpiade, con la selezione femminile. Sì, perchéin realtà si è sempre sentito una donna e vive quel corpo da uomo come una gabbia: inizia a giocare nei campionati maschili in Sudamerica, poi vola in Europa e proprio in Olanda comincia il cambiamento di sesso. Una sorta di percorso di liberazione. LEGGI ANCHE«Sono sempre stata, anche quando ero un uomo» La cura ormonale è uno dei momenti più difficili della sua storia: gli improvvisi sbalzi di umore non riescono però ad arrestare il desiderio di guardarsi allo specchio e, ...