Equitazione | Longines Global Champions Tour 2018 | Martin Fuchs si impone a Mexico City

(Di domenica 25 marzo 2018) Lorenzo De Luca torna in grande spolvero e sfiora il podio ain occasione della prima tappa del. L’azzurro, in sella ad Armitages Boy, ha concluso la sua prova al quarto posto, realizzando due percorsi netti e chiudendo il barrage in 43”40, privilegiando la precisione sulla velocità e restando alle spalle degli unici ulteriori tre binomi che hanno completato i due percorsi senza errori. A trionfare è stato lo svizzero, fenomenale in sella a Chaplin con il tempo di 37”07 nel barrage, mentre alle sue spalle si sono piazzati il belga Niels Bruynseels, secondo in 37”58 con Gancia de Muze, e l’olandese Maikel van der Vleuten, terzo in sella ad Arera C col tempo di 38”37. Al barrage si sono qualificati anche l’irlandese Bertram Allen con Hector van d’Abdijhoeve e il tedesco Daniel Deusser con Equita van T ...