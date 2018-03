Elton John a Roma per festeggiare il compleanno prima del tour d’addio : Elton John a Roma festeggia i suoi 71 anni. L'artista è stato avvistato nella Capitale in compagnia di suo marito David Furnish, con il quale avrebbe raggiunto l'Italia per il suo compleanno prima di partire per il tour d'addio che lo vedrà protagonista fino al 2021 e in oltre 300 concerti. I due sono stati avvistati in quel di Trastevere, al ristorante Antica Pesa, nel quale hanno trascorso la serata precedente al compleanno dell'artista ...

Elton John a Roma per festeggiare il compleanno : ... che toccherà anche il nostro paese il 29 e 30 maggio 2019 all'Arena di Verona , e che si concluderà con i suoi ultimi spettacoli in assoluto nel 2021.

Elton John - dieci rarità per festeggiare i suoi 71 anni - ASCOLTA - 1 / 11 - : 25 mar 2018 - Elton John oggi compie 71 anni ed è un artista che non ha certo bisogno di presentazioni, ma forse molti di coloro che lo apprezzano non sanno che oltre ad aver scritto tante hit, l'...

Elton John - concerti 2018 all’Arena di Verona : Date e biglietti : Elton John sarà in Italia per due concerti all’Arena di Verona il 29 e 30 maggio 2018. Il cantante nel corso del tour 2018 Farewell Yellow Brick Road visiterà cinque continenti e suonerà in oltre 300 concerti in tutto il mondo. A partire dalla data di Vienna dell’1 maggio 2019 appena annunciata, i primi concerti europei del tour Farewell Yellow Brick Road toccheranno Polonia, Repubblica Ceca, Germania, Italia, Olanda, Danimarca, Svezia, ...

La tracklist di Revamp - il nuovo album di Elton John con gli omaggi di Ed Sheeran - Lady Gaga e Demi Lovato : Revamp è il titolo del nuovo album di Elton John, in arrivo sul mercato discografico internazionale il prossimo 6 aprile. Si tratta di un lavoro discografico particolare: in Revamp, infatti, vi saranno numerosi duetti con alcune delle popstar della musica internazionale più amate. L'album celebrerà la carriera cinquantennale di Elton John, grazie alle voci di grandi star del momento. Prendono parte a Revamp artisti del calibro di Ed ...

Elton John : nel nuovo album “Revamp” Ed Sheeran canterà “Candle In The Wind” : Elton John ha annunciato l’uscita di “Revamp”, nuovo album atteso sul mercato venerdì 6 aprile. via GIPHY Si tratta di una raccolta delle più importanti canzoni firmate da Elton John e dal co-writer Bernie Taupin reinterpretate da alcuni dei più celebri artisti del momento. Tra questi, naturalmente non poteva mancare Ed Sheeran, grande amico di Elton, che ha prestato la sua voce nella bellissima “Candle In The ...

Prezzi e ultime disponibilità di biglietti in prevendita per il concerto di Elton John a Verona nel 2019 : Rimangono gli ultimi biglietti in prevendita per il concerto di Elton John a Verona. Gli spettacoli si terranno nel mese di maggio del 2019, nelle serate del 29 e 30 maggio. Le prevendite sono aperte dal 10 marzo ma molti dei biglietti in prevendita sono stati già acquistati. Gli ultimi tagliandi d'ingresso per la doppia data all'Arena di Verona sono quelli destinati alla Gradinata Non Numerata, con costi che partono dai 69 € con i costi di ...

Richiesto lo stop ai concerti di Elton John a Verona - interviene Arcigay : “Assurdo - non è Pride” : Il Popolo della Famiglia ha Richiesto lo stop ai concerti di Elton John. Il movimento di Mario Adinolfi avrebbe espresso il suo parere negativo ai live dell'artista britannico all'anfiteatro scaligero, in programma per il mese di maggio 2019 e organizzati per il tour con il quale dirà addio alla musica composto da 300 concerti fino al 2021. L'assurda richiesta è arrivata dal portavoce di PdF, Filippo Grigolini, che ha spiegato le ragioni ...

Elton John A VERONA/ Ecco perché il Popolo della Famiglia rovina battaglie che meritano ben altro impegno : Il leader del Popolo della Famiglia di VERONA chiede che siano vietati i concerti di ELTON JOHN nella sua città previsti a fine maggio. Ma sbaglia il bersaglio. PAOLO VITES(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 06:09:00 GMT)

I look delle star all’Oscar party di Elton John : Oltre alla cerimonia degli Oscar, come ogni anno, vengono organizzati una serie di eventi che accompagnano le premiazioni più attese dell’anno, a cui ovviamente le star non possono mancare. Assieme all’after party di Vanity Fair, da ormai 26 anni uno degli appuntamenti fissi per attori, modelle, musicisti e non solo è l’AIDS Foundation’s Academy Awards Viewing party di Elton John. Un’iniziativa grazie alla quale, ...

Farewell Yellow Brick Road Tour - Elton John live in Italia : I due spettacoli all' Arena di Verona del 29 e 30 maggio 2019 sono stati aggiunti alla lunga lista delle date del Tour europeo inizialmente annunciato come parte dell'epico Tour finale presentato ...

