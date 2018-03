Eliminato Ballando con le stelle del 24 marzo | ecco chi ha lasciato lo show

Ballando con le stelle | Diretta 24 marzo 2018 | Chi sarà Eliminato? : Ballando con le stelle in Diretta dalle 20.35 su Rai Uno. Minuto per minuto della puntata su TvBlog.itprosegui la letturaBallando con le stelle | Diretta 24 marzo 2018 | Chi sarà eliminato? pubblicato su TVBlog.it 24 marzo 2018 20:58.

Ballando con le stelle | Diretta | 24 marzo 2018 | Chi sarà Eliminato alla terza puntata? : Sabato 24 marzo, andrà in onda il terzo appuntamento con "Ballando con le stelle" che vedrà protagonista la famosa popstar Anastacia, una delle voci più apprezzate a livello mondiale, con all’attivo oltre 50 milioni di dischi venduti e 226 dischi tra oro e platino, interprete di successi come ‘I’m Outta Love’ e ‘Left Outside Alone’. Per Anastacia è il momento di cimentarsi in una nuova sfida sulla pista di “Ballando con le stelle”. ...

Ballando con le Stelle 2018 - seconda puntata : Don Diamont Eliminato. Volano Gessica Notaro e Francisco Porcella : Gessica Notaro e Stefano Oradei L’americano è fuori. Bye bye. A Ballando con le Stelle 2018 c’è un primo eliminato: si tratta di Don Diamont. Nella seconda puntata dello show di Rai1, l’attore statunitense interprete di Beautiful ha avuto la peggio nel duello finale con Stefania Rocca, che è stata salvata dal televoto (64% dei voti a favore). Hanno invece preso il volo Gessica Notaro e Francisco Porcella, premiati dalla giuria ...

Ballando con le stelle | Diretta 17 marzo 2018 | Anticipazioni | Chi sarà Eliminato? : Sabato 17 marzo alle 20.35, secondo appuntamento per Ballando con le stelle, la trasmissione di Rai1 condotta da Milly Carlucci. Sui Vip in gara si accendono nuovamente i riflettori, pronti a cimentarsi in nuove emozionanti coreografie per dimostrare al pubblico e alla Giuria in studio i loro progressi sulla pista da ballo. Durante la serata, non mancheranno le incursioni di Robozao, il terzo conduttore venuto dallo spazio e a bordo pista i ...

Ballando con le Stelle 2018 : infortuni - commozione e nessun Eliminato nella prima puntata : Eleonora Giorgi Ballando con le Stelle 2018 inizia nel segno della commozione: nonostante la prima puntata si sia aperta con l’arrivo dalle “Stelle” del co-co-conduttore Robozao, pronto a ballare la salsa con Maykel Fonts, Milly Carlucci ha voluto ricordare subito Bibi Ballandi insieme alla moglie, sedendosi nella poltrona in platea che di solito occupava il produttore. Questa edizione a lui dedicata, come ha chiaramente detto ...