Egitto | l' incubo di Al-Sisi è lo sciopero del voto

(Di domenica 25 marzo 2018) Urne semi vuote. Un plebiscito monco per un "Faraone" azzoppato. E' lo spettro che si aggira nei palazzi del potere al Cairo a poche ore dalla prima giornata delle elezioni presidenziali. Il successo del raìs in carica, Abdel Fattah al-, è fuori discussione, semplicemente perché il generale-presidente dopo aver fatto mettere dietro le sbarre 60 mila detenuti politici, ha "convinto" gli sfidanti con maggior credito a lasciar perdere, e solo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature, per non correre da solo è spuntato un signor nessuno della politica egiziana spacciato per competitore. Il rischio che l'affluenza sia sotto il 40-45% è reale, al punto da costringere agli straordinari un esercito di funzionari pubblici e attivisti reclutati dallo staff presidenziale perché assicurino la partecipazione necessaria perché ...