Egitto al voto per le presidenziali : scontata la riconferma di Al-Sisi

Egitto - l'incubo di Al-Sisi è lo "sciopero del voto" : Urne semi vuote. Un plebiscito monco per un "Faraone" azzoppato. E' lo spettro che si aggira nei palazzi del potere al Cairo a poche ore dalla prima giornata delle elezioni presidenziali. Il successo del raìs in carica, Abdel Fattah Al-Sisi , è fuori discussione, semplicemente perché il generale-presidente dopo aver fatto mettere dietro le sbarre 60 mila detenuti politici, ha "convinto" gli sfidanti con maggior credito a ...

Egitto : domani al voto per presidenziali di riconferma Sisi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...