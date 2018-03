Ecco le regole della partita che porterà alla formazione del nuovo governo

Concorsi pubblici - graduatorie 2018 : Ecco le nuove regole - dopo la riforma Madia Video : I Concorsisti pubblici si apprestano a vivere gia' da quest’anno le modifiche relative alle selezioni pubbliche di cui la riforma Madia è la principale artefice. In breve verranno introdotte nuove regole che riguardano non solo l’organizzazione del concorso, ma anche le modalita' di reclutamento nelle varie PA . Vediamo quindi nel dettaglio cosa cambiera' dopo la probabile approvazione [Video] da parte della Conferenza Unificata della direttiva ...

Badanti - Colf e infortunio sul lavoro - Ecco le regole e quanto si percepisce Video : Una notizia di cronaca proveniente da Asti fa tornare l’attenzione sull’istituto degli infortuni sul lavoro in ambito lavoro domestico. Lo scorso 6 marzo una Colf è precipitata nel vuoto per il cedimento di un balcone presso la casa dove era alle dipendenze come collaboratrice domestica. La giovane donna è deceduta e la casistica rientra tra gli infortuni sul lavoro perché essa si trovava sul luogo dove svolgeva la sua attivita'. Statistiche ...

Primavera : Ecco le 5 regole contro le allergie : Con l'arrivo della Primavera arrivano le allergie e i mal di stagione. ecco le cinque regole da seguire per affrontare i fastidi allergici.

Tumore del pene e del testicolo : Ecco le “regole salvavita che tutti gli uomini dovrebbero rispettare” : Ben 8 uomini italiani su 10 non vanno dall’urologo nemmeno una volta nella vita, rischiando di scoprire troppo tardi tumori come il cancro del testicolo o quello del pene che invece, se diagnosticati e trattati in fase iniziale, si curano bene e possono guarire: l’allarme viene lanciato, in vista della Festa del papà del 19 marzo, dagli esperti dell’Istituto nazionale tumori di Milano, che stilano un vademecum che insegna a ...

Il 35% dei tumori dovuto a un’alimentazione errata : Ecco come “giocare d’anticipo” e prevenire il cancro seguendo semplici regole : Prenderà il via domani e proseguirà fino a domenica 25 marzo la XVII edizione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, la campagna che ogni anno la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i tumori organizza per diffondere la cultura della prevenzione e sottolineare l’importanza che riveste l’adozione di un corretto stile di vita per combattere i tumori. Con il patrocinio del Ministero della Salute, di quello delle ...

United Airlines - cucciolo di bulldog muore nella cappelliera. Alitalia : “Fatto assurdo - di gravità inaudita”. Ecco le regole per far viaggiare i cani in sicurezza : Il piccolo cane Papacito è morto asfissiato dentro una cappelliera di un volo di linea della United Airlines. Una vicenda che ha dell’incredibile, riportata su Facebook da una passeggera che ha assistito alla tragedia come testimone oculare. Il bulldog francese di 10 mesi è salito sull’aereo assieme ai suoi tre padroni: una bimba di 8 anni, il fratellino e la loro mamma. Una volta seduti i tre passeggieri sono stati convinti dopo lunga ...

Reti 5G - Ecco le prime regole Agcom per l'asta miliardaria : Comincia il ballo che ci porterà entro fine anno all'asta miliardaria per le frequenze alla base delle Reti mobili 5G , di quinta generazione, . Agcom , Autorità garante delle comunicazioni, nella ...

Criptovalute : Ecco quali sono le regole in Italia - tranne che per le ICO - quindi attenzione - - Economyup : Nel mondo le ICO si stanno moltiplicando, così come si moltiplicano gli investimenti in Bitcoin e altre valute virtuali. "Da qualche mese c'è grandissimo fermento sul tema " conferma Saraceno " ma a ...

Bollette elettriche - addio maxi-conguagli : nuove regole - Ecco cosa cambia : Bollette elettriche, novità in vista. 'Nel caso di fatture di energia elettrica con scadenza successiva al primo marzo - comunica l'Arera -, nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione da parte ...

Don Alberto Maschio. Un oratorio al passo con i tempi : Ecco le mie regole : Forte delle esperienze a Porto Viro , Rovigo, e a San Donà di Piave , Venezia, - 'il più bell'oratorio del mondo', dice orgoglioso - oggi il suo istituto lo manda a rilanciare i luoghi in difficoltà .

Rivoluzione Infantino : "cambio il calciomercato in Italia - Ecco le 11 nuove regole sui trasferimenti" : In una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport , il presidente della FIFA Infantino svela di aver presentato un piano con ben 11 nuove proposta per regolamentare i trasferimenti. Dalla ...

Oggi è il Safer Internet Day : Ecco 4 regole fondamentali per migliorare la tua sicurezza in rete : Le aziende tecnologiche, gli educatori e molti altri indicano il 6 febbraio come il Safer Internet Day ed esortano le persone a migliorare la loro sicurezza online. Molti studiosi e ricercatori accademici degli Stati Uniti stanno studiando gli aspetti della sicurezza informatica e hanno identificato alcuni modi per aiutare le persone a essere sicure in rete. ecco una sintesi del loro lavoro in 4 punti essenziali. 1. Le password sono un punto ...

'No alcol quando twittate'. Ecco le regole web del Pd : Il Machiavelli sosteneva che la politica talvolta dev'essere 'pazza' e spingersi 'extra ordinem'. Ma gli strateghi della campagna elettorale del Pd, pur essendo in gran parte toscani, non sembrano concordare con il Segretario ...