Earthlock | vediamo il trailer dell' edizione estesa del gioco per PS4

Earthlock : vediamo il trailer del'edizione estesa del gioco per PS4 : Il canale Youtube di PlayStation ha condiviso un trailer di lancio per Earthlock, una nuova edizione estesa di Earthlock: Festival of Magic, gioco di ruolo fantasy originariamente pubblicato per PS4 nei primi mesi del 2017.Come riporta Dualshockers, questa versione del gioco presenta una trama rielaborata, personaggi arricchiti, missioni secondarie aggiuntive e altre aree da esplorare.Il gioco è sviluppato da Snowcastle Games con sede in ...