Earth hour | il Wwf fa festa 188 paesi | è il nuovo record di partecipazione

Ambiente : Wwf - nuovo record per Earth hour - coinvolti 188 Paesi - 5 - : 'La scienza è stata chiara: la perdita di natura rappresenta una crisi globale: la fauna selvatica è diminuita di quasi il 60% in poco più di 40 anni, il nostro pianeta è a un bivio: non possiamo ...

WWF : nuovo record per Earth hour - coinvolti 188 Paesi e territori [FOTO e VIDEO] : 1/36 Il Colosseo che sta per spegnersi ...

Ambiente : Wwf - nuovo record per Earth hour - coinvolti 188 Paesi (2) : (AdnKronos) – ‘Ancora una volta, le persone hanno parlato attraverso Earth Hour”, ha dichiarato Donatella Bianchi, Presidente di WWF Italia. ‘Il record di partecipazioni all’edizione di Earth Hour di quest’anno rappresenta un potente messaggio inviato da quanti, nel mondo vogliono restare, ‘connessi’ alla Terra. Una comunità globale, quella di Earth Hour, che chiede impegni immediati per fermare ...

Ambiente : Wwf - nuovo record per Earth hour - coinvolti 188 Paesi (3) : (AdnKronos) – Dalla Colombia all’Indonesia alle Fiji, il popolo di Earth Hour si è mobilitato per unire gli sforzi, proteggere ambienti chiave come foreste e mangrovie. In Romania, centinaia di persone hanno scritto lettere simboliche dedicate a fiumi, foreste e animali selvatici. In Africa, 24 Paesi hanno celebrato Earth Hour per sottolineare le sfide di conservazione più pressanti che stanno affrontando, come l’accesso alle ...

Ambiente : Wwf - nuovo record per Earth hour - coinvolti 188 Paesi (4) : (AdnKronos) – A Roma, dopo lo spegnimento del Colosseo effettuata da un testimonial d’eccezione, l’astronauta Esa, protagonista della missione VITA dell’ASI Paolo Nespoli, oltre 1000 ciclisti hanno invaso le strade della capitale colorando con luci fluorescenti i luoghi simbolo della capitale italiana con un scampanellio finale in piazza San Pietro. La Pedalata per il clima è avvenuta in altre 20 città, grazie ...

Ambiente : Wwf - nuovo record per Earth hour - coinvolti 188 Paesi (5) : (AdnKronos) – Ieri è anche arrivato il messaggio speciale del Presidente della Francia Emmanuel Macron per Earth Hour, ‘il tempo della negazione è passato da un pezzo, stiamo perdendo la nostra battaglia contro i cambiamenti climatici e il collasso della biodiversità”. Mentre l’ola di buio si sta concludendo questa mattina nelle Isole Cook, ‘Oceano Pacifico, il WWF continuerà a responsabilizzare individui, comunità, ...

Earth hour 2018 - un'ora di buio per salvare il pianeta : Al buio i monumenti simbolo: dalla Torre Eiffel alla Sydney Opera House, dallo stadio Bird's Nest di Pechino al Burj Khalifa di Dubai , l'edificio più alto del mondo, . In Italia decine di piazze si ...

Earth hour - spegniamo tutto per un’ora : I Principali monumenti del mondo e non solo questa sera 24 Marzo alle 20.30 locali si spegneranno per un ora. E’ l’invito che ogni anno il WWF torna a lanciare per la lotta contro il cambiamento climatico dalle 20.30 alle 21.30 diversi luoghi pubblici, ma anche case private spegneranno le luci per un’ora. Quali sono […]

Earth hour - l'evento mondiale del WWF. Stasera si spegne anche il Colosseo : Dalla Torre Eiffel alla Sydney Opera House, dallo stadio Bird's Nest di Pechino al Burj Khalifa di Dubai , l'edificio piu' alto del mondo, e poi in Italia decine di monumenti e piazze tra cui il ...

Earth hour - l’Ora della Terra : partita dalle Isole Fiji l’ola di buio del WWF - stasera Paolo Nespoli “spegne” il Colosseo : È partita dalle Isole Fiji la grande ola di buio di Earth Hour. Oggi alle 20:30 ora locale, gli skylines di tutto il mondo spegneranno le luci per un’ora e milioni di persone celebreranno l’Earth Hour, evento mondiale del WWF che quest’anno vuole puntare sulla consapevolezza per un’azione in difesa della natura e dell’ambiente, messi a dura prova dal surriscaldamento globale. Dalla Torre Eiffel alla Sydney Opera House, dallo stadio ...

Earth hour 2018 - in tutto il mondo luci spente per salvare il pianeta - : L'iniziativa, arrivata all'undicesima edizione, è promossa dal Wwf e si tiene sabato 24 marzo, quando monumenti, sedi istituzionali, abitazioni private e uffici resteranno al buio per un'ora. L'...

Earth hour 2018 : Gabriele Muccino regista per il WWF : Alla vigilia di Earth Hour 2018 che partirà domani alle 20:30 il WWF lancia uno spot d’autore, prodotto e realizzato da EDI Effetti Digitali Italiani per la regia di Gabriele Muccino, sugli effetti dei cambiamenti climatici con al centro il difficile percorso verso la sopravvivenza di mamma orsa con i cuccioli. L’orso polare, a rischio di estinzione ed in pericolo a causa del cambiamento climatico, nel video, arricchito dal doppiaggio di ...