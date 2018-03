“È mio figlio!” Rabbia e lacrime da Maria C’è posta per te | la storia di Gianmarco

caffeinamagazine

(Di domenica 25 marzo 2018) Unache tocca quella di, una ragazzo napoletano, andata in onda su C’èper te.in studio per un racconto dai tratti incomprensibili. Abbandonato a 8 anni, non hai mai smesso di cercare il padre Ciro. L’uomo che l’ha generato e che, all’improvviso, ha deciso di non volere avere mai più niente. Una vita difficile, accompagnata da nonno Luigi.“Io non ho mai smesso di aspettarlo. Sono stufo di soffrire per mio padre e che lui mi prenda in giro, va via e non ritorna“, ha tuonato il ragazzo. Alle parole del quale hanno fatto seguito quelle del nonno “Se sono qui è per, tuo figlio, anzi, mio figlio. Io sono il padre, tu sei il padre biologico. Io sono stato al suo fianco, io ho condiviso con lui gioie e dolori e tu invece assente, assente, eternamente assente“. Poi ha ribadito più volte: “I figli sono pezzi di cuore,è un ...