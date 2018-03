È già duello sulla premiership. Di Maio : niente ministri di Fi : In questa partita c’è uno sconfitto e ci sono troppi vincitori. Lo sconfitto è Silvio Berlusconi, i vincitori sono Matteo Salvini e Luigi Di Maio. E questa, di solito, non è la migliore condizione per agevolare un accordo. Logica vorrebbe che tra i due futuri contendenti, ci sia, alla fine, un terzo nome a godere di una sintesi, l’unica possibile p...

MotoGP - GP Qatar 2018 : analisi prove libere. E’ già duello Ducati-Honda. Suzuki in crescita - Yamaha costretta a rincorrere con Valentino Rossi e Vinales : Prima giornata di prove libere in Qatar, primo appuntamento del Motomondiale 2018. Le prime due FP hanno confermato l’andamento dei test. La sensazione è infatti che sarà un duello Ducati-Honda, ma con la Rossa favorita. È in particolare Andrea Dovizioso il più in palla, come dimostra il miglior tempo nella seconda sessione. Ad impressionare è stata soprattutto la facilità con cui il pilota italiano ha ottenuto il crono, senza particolari ...

OLIMPIADI INVERNALI 2018 PYEONGCHANG / Risultati live e medagliere : Norvegia-Germania - il duello continua : OLIMPIADI INVERNALI 2018 PYEONGCHANG: Risultati live, medagliere, programma di oggi 21 febbraio e italiani. Sette finali con buone speranze per l'Italia(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 14:42:00 GMT)

LITE A COLTELLATE PER UNA RAGAZZA/ Milano - duello in piazza Napoli : uno sfregiato - l'altro ferito al torace : LITE a COLTELLATE per una RAGAZZA a Milano: un ragazzo di 22 anni e un altro di 26 si sono fronteggiati con le lame in piazza Napoli. Nessuno dei due aveva precedenti penali..(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 10:19:00 GMT)

Medagliere Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale. Italia 12^ con 2 ori. Duello Norvegia-Germania : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono in programma da giovedì 8 febbraio a domenica 25 febbraio. Più di due settimane di spettacolo tra neve e ghiaccio in Corea del Sud, 102 titoli in palio in 15 sport differenti, tanti Campioni pronti a darsi battaglia per la conquista delle tanto agognate medaglie. L’Italia vuole essere protagonista con una delegazione composta da ben 121 atleti, la più numerosa di tutti i tempi eccezion fatta ...

Duello a sinistra - D'Alema risponde a Prodi : 'il compagno che sbaglia ad appoggiare Gentiloni e centrosinistra' : Il professore aveva definito i fuoriusciti dal Pd per dar vita a LeU, gli amici che sbagliano e che avrebbero dovuto restare uniti nel partito per un centrosinistra vincente -

Napoli - il duello infinito con la Juve : si viaggia a ritmi record : Napoli - Altro che rimpianti per la brutta figura in Europa League . Il Napoli, se solo il regolamento glielo consentisse, farebbe volentieri a meno perfino di volare a metà settimana in Germania, ...

Goggia e Vonn - amiche e rivali : nelle prove di discesa è già duello : La bergamasca si esalta sulla pista in cui si impose l'anno passato in Coppa del mondo, brillando nonostante il piede alzato in più di qualche tratto. L'austriaca Stephanie Venier realizza il miglior ...

LIVE Sci di fondo - staffetta femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : duello Norvegia-Svezia per l’oro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della finale olimpica della staffetta femminile dello sci di fondo. Favorite saranno la Svezia, campionessa in carica, di Charlotte Kalla e Stina Nilsson, e la Norvegia di Ragnhild Haga e Marit Bjoergen, che morde il freno e medita vendetta sportiva quattro anni dopo Sochi. Per il terzo gradino del podio potranno giocarsela la Finlandia di Krista Parmakoski, gli USA di Jessica DIggins ...

Elezioni - a Bari la sfida delle convention di LeU e M5s : duello fra Michele Laforgia e Luigi Di Maio : La sfida dei numeri a Bari fra Movimento 5 Stelle e Liberi e Uguali. I pentastellati si ritrovano all'hotel Excelsior per accogliere Luigi Di Maio e il suo Rally Tour insieme ai candidati pugliesi del ...

Serie A o Champions - è sempre un duello tra Perugia e Civitanova : Il volley va velocissimo, come sempre sarà il primo campionato a chiudere la regular season, fra gli sport più praticati in Italia. Continua a giocare due volte la settimana, fra coppe e Serie A e ieri sera si è giocato in A1 e in Europa, le donne. A cinque giornate dai playoff, sabato ci sarà il ...

Volley - SuperLega 2018 – 21^ giornata : Perugia e Civitanova dominano - duello al vertice! Modena perde a Milano - Trento si rialza : Prosegue il duello serrato tra Perugia e Civitanova in testa alla SuperLega: entrambe le squadre si impongono agevolmente nei propri incontri della 21^ giornata, i Block Devils conservano quattro punti di vantaggio sulla Lube al comando della classifica generale del massimo campionato di Volley maschile. La regular season vivrà un momento decisivo sabato sera quando le due squadre si affronteranno nello scontro diretto. Perugia ha surclassato la ...

LIVE Sci alpino - Discesa #2 Garmisch 2018 in DIRETTA (4 febbraio) : si rinnova il duello tra Lindsey Vonn e Sofia Goggia. In palio la classifica di specialità : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda Discesa libera femminile di Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi tedesche andrà in scena l’ultima gara prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: ultima battaglia in pista prima di volare in Corea del Sud e giocarsi le medaglie più importanti. Sulla mitica Kandahar si preannuncia una bella sfida tra Sofia Goggia e Lindsey Vonn ...

Calciomercato - duello Parma-Foggia per l’attacco : le ultime : Non solo il Calciomercato di Serie A ma anche quello di Serie B sta vivendo ore frenetiche per piazzare gli ultimi colpi da mettere a disposizione degli allenatori. Due squadre alla ricerca di un attaccante sono Parma e Foggia, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ obiettivo in comune, si tratta di Alexis Ferrante del Brescia per il momento è in vantaggio il club di D’Aversa. Sempre il Brescia sta per chiudere ...