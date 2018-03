E finita un' epoca E siamo in Terra di nessuno

M5s - Beppe Grillo e l'ultimo siluro contro Luigi Di Maio : 'finita l'epoca dei vaffa non comincia quella degli inciuci' : 'Non assisterete a una mutazione genetica del movimento. l'epoca del vaffa è finita, ma quella degli inciuci non comincerà'. Beppe Grillo , dopo aver mandato un chiaro segnale politico togliendo il ...

Grillo : “L’epoca dei vaffa è finita - ma non comincerà quella degli inciuci. Serve una visione. Io? Non so dove collocarmi” : “L’epoca del vaffa è finita, ma quella degli inciuci non comincerà”. Sono le parole di Beppe Grillo che, mentre a Roma continuano le trattative per l’elezione dei presidenti delle Camere e in cerca di una maggioranza di governo, ha deciso di rilasciare un’intervista a Repubblica poco prima del suo spettacolo a Verona. Il garante M5s, che da qualche mese ha ceduto il ruolo di capo politico a Luigi Di Maio, ha parlato ...

Grillo : l’epoca del mio Vaffa forse è finita : Grillo: l’epoca del mio Vaffa forse è finita Il leader M5s scrive un post sul suo blog a tre giorni dalla tornata elettorale: “forse è finita l’epoca del Vaffa ma comunque ho cercato di capire, di essere curioso, di capire….”. Il candidato premier pentastellato rende noti i nomi di potenziali ministri di Tesoro, Salute e […] L'articolo Grillo: l’epoca del mio Vaffa forse è finita sembra essere il primo ...

Beppe Grillo cede lo scettro : È finita l'epoca dei Vaffa : "Io che ho parlato per tutta la vita...". Si intitola La percezione del nulla ed è il video di nove minuti che oggi Beppe Grillo ha postato sul blog (guarda qui). "Ho parlato tutta la vita - dice il comico genovese - ho speso 60mila parole al giorno per 40 anni... capisco che il senso delle parole, che sono inutili, a volte provocatorie, a volte deformi, a volte violente, il mio Vaffa...".È un fiume in piena, ...