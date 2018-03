E così Matteo Salvini mise al muro Forza Italia

Blastingnews

: 'Un bacio ma cos'è poi un bacio?' #AmbraAngiolini legge #Cyrano con @MaxGramel. Rivedi la prima puntata di… - RaiTre : 'Un bacio ma cos'è poi un bacio?' #AmbraAngiolini legge #Cyrano con @MaxGramel. Rivedi la prima puntata di… - riotta : Una generazione in rivolta nella marcia contro le armi: “Così cambieremo l’America” @LaStampa - team_world : #TuoSimon 'Se avessi visto questo film quando avevo quindici anni forse le cose sarebbero state diverse…”. Ecco cos… -

(Di domenica 25 marzo 2018) L'errore a monte è quello di credere che #possa sopravvivere al suo fondatore e leader, politicamente parlando. Stiamo parlando di un partito fondato nel 1994 con l'unico scopo di condurre #Silvio Berlusconi a Palazzo Chigi. Ventiquattro anni dopo, il cavaliere era consapevole che quella del 4 marzo 2018 sarebbe stata la sua ultima occasione per tornare al governo, ma su di lui pendeva la spada di Damocle di un pronunciamento della Corte Europea sulla sua candidabilita' che, probabilmente, ha pesato in maniera decisiva sui risultati elettorali. Forse le cose sarebbero andate in maniera diversa alle urne, se Berlusconi avesse avuto l'opportunita' di condurre la campagna elettorale da candidato premier, forse no. Non abbiamo prove per smentire o confermare questa ipotesi, l'unica certezza è che ogginon è più il traino del centrodestra. Scacco al re Su ...