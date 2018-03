E-COMMERCE e servizi di mobilità online spingono i sistemi di pagamento alternativi al contante : Crescono i venditori online e aumentano anche gli acquirenti via web. E cresce di conseguenza, secondo quanto diagnosticato dal Politecnico di Milano, il mobile payment, che consente di evitare il contante e quindi di concludere transazioni...

Unieuro - per noi l'e-COMMERCE è un'opportunità : Diversi retailer, specialmente nel settore dell'elettronica, ma non solo, sono in crisi in Italia e nel mondo: c'è chi accusa la concorrenza sempre più agguerrita di colossi come Amazon e chi una ...

Cloud Food - e-COMMERCE 4.0 made in Italy : Contestualmente a tale accordo, Giglio Group, all'indomani del passaggio al segmento Star di Borsa Italiana, ha presentato il primo canale di T-commerce in Italia , Ibox 65, , dedicato al mondo della ...

Toy R Us - Macy’s - Fnac e Trony Ecatombe global da e-COMMERCE Tutte le vittime di Amazon-Alibaba : La prima a cadere vittima di una competizione sempre più serrata nel settore della grande distribuzione fu Kmart, nel 2002. Da allora fallimenti e chiusure si sono moltiplicati in tutto il mondo, sino ad arrivare ai casi recentissimi di Toy R Us e dell’italiana Trony (anzi, Dps Group). A fare paura sono le strategie aggressive di colossi dell’e-commerce come Amazon, Zalando o Alibaba, ma gli analisti puntano il dito su un altro fattore: in ...

E-COMMERCE - Alibaba investe 2 miliardi in Lazada e sfida Amazon - : Il colosso cinese continua la sua politica di espansione nel Sud-est asiatico con l'acquisizione della quasi totalità delle quote del maggior operatore di shopping online in Vietnam. La mossa arriva in concomitanza con l'approdo dell'...

Compri ora - paghi dopo : così l’eCOMMERCE conquisterà nuovi clienti : Le ricadute psicologiche della crisi economica e i nuovi servizi “compra ora, paga dopo“ stanno riscrivendo i comportamenti d’acquisto di migliaia di consumatori, specie nel segmento ecommerce. In collaborazione con banche e rivenditori una nuova ondata di startup fintech puntano a offrire soluzioni alternative per una maggiore flessibilità nei pagamenti online. Il rapporto Fintech 2017 di Pricewaterhouse Cooper afferma che ...

Volano i conti di Aeffe e PiquadroAncora in sofferenza Tod’s-SafiloPesa la lentezza sull'eCOMMERCE : Il settore moda-lusso continua a registrare risultati altalenanti, coi grandi gruppi ancora in affanno mentre i piccoli continuano a guadagnare terreno. Così dopo risultati in calo e con prospettive ancora prudenti anche Tod’s e Safilo perdono terreno come era già successo ad altri come Prada o Ferragamo, mentre Aeffe e Piquadro continuano a correre, beneficiando anche di buoni giudizi degli analisti (che invece col gruppo di Della Valle come ...

Web - Coldiretti : 595 euro l’anno spesi nell’e-COMMERCE : La spesa media sul web degli italiani ha raggiunto i 595 euro a testa nell’ultimo anno anche a scapito del commercio tradizionale E’ quanto emerge da una elaborazione Coldiretti sul rapporto Digital 2018 divulgato in occasione della diffusione dei dati Istat sul commercio al dettaglio che evidenziano l’avanzata dell’e-commerce in Italia. Una realtà che coinvolge piu’ di 2 italiani su tre (67%) che – sottolinea la Coldiretti – hanno ...

Lottomatica : al via nuovo sito mobile - gaming verso l'e-COMMERCE : Roma, 8 mar. , askanews, Lottomatica presenta il nuovo volto del sito mobile e offre per la prima volta, al pubblico appassionato di gaming online, la possibilità di vivere finalmente un'esperienza di ...

Quanto costa fare un sito e-COMMERCE : preventivo online con costo e servizi : Oggi vedremo insieme alcuni dei preventivi possiamo trovare online se desideriamo creare un sito e-commerce, per rispondere alla fatidica domanda: Quanto costa creare un sito di vendita di prodotti o servizi online? Quanto spendere per aprire un buon e-commerce Prima di addentrarci in maniera più specifica all’interno del nostro argomento è giusto spiegare brevemente – soprattutto per chi è meno esperto in materia – di cosa stiamo parlando ...

Vendite e-COMMERCE saldi 2018 - Zalando sorpassa il colosso Amazon : Con la conclusione della prima tornata di saldi 2018 , che ha visto protagonista la collezione moda autunno-inverno, è stato possibile raccogliere i dati relativi alle tendenze degli italiani in tema ...

Prezzi dinamici in Italia nell"E-COMMERCE - nuova indagine : Le giornate migliori e più vantaggiose per effettuare acquisti online sui principali portali di ecommerce sono risultate il mercoledì e il venerdì.

Occhiali : l'e-COMMERCE cresce ma per le montatura da vista si va in negozio : Anche le abitudini di acquisto degli Occhiali cambiano. Nel mondo si assiste a una crescita generalizzata dell'e-commerce , lo fa, per esempio, il 26% dei giovani americani sotto i 25 anni per gli Occhiali da sole online, . Tuttavia, per le montature da vista ...

Quando acquistare con l'eCOMMERCE? Ecco i giorni giusti e quanto si risparmia : L' acquisto online non è più una moda esclusiva per i millennials, la nuova generazione, nata e cresciuta con Internet e gli smartphone. Al giorno d'oggi, sempre più persone hanno accesso al Web e ...