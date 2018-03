Dopo l' arresto di Puigdemont l' ex ministra tratta la resa con la polizia scozzese

Catalogna - migliaia in piazza a Barcellona Dopo arresto Puigdemont : migliaia di persone sono scese in piazza a Barcellona dopo l'arresto, avvenuto in Germania, dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont. Fermato dalla polizia tedesca vicino al confine con la ...

Roma : a pranzo Dopo aver trafugato portafoglio a turista giapponese. Un arresto : Roma – in manette dopo aver rubato portafoglio a cittadino giapponese Roma – Un 51enne cubano, senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri del... L'articolo Roma: a pranzo dopo aver trafugato portafoglio a turista giapponese. Un arresto proviene da Roma Daily News.

Pistoia - ex sindaco di Pescia si ricandida Dopo l’arresto : è imputato per peculato. Quattromila firme a suo sostegno : Più di Quattromila cittadini gli hanno chiesto di ricandidarsi e alla fine l’ex sindaco Pd di Pescia, Oreste Giurlani, li ha accontentati. Nonostante l’inchiesta per peculato e traffico di influenze che pesa sulle sue spalle e una richiesta di rinvio a giudizio dei magistrati di Firenze che lo avevano fatto arrestare il primo giugno di un anno fa. Giurlani, presidente dell’Unione dei Comuni Montani della Toscana dal 2005 al 2016, era stato ...

Serie B - il Foggia commissariato Dopo l’arresto del patron Sannella : Un commercialista di Bari sarà mministratore giudiziario del club pugliese per un anno, in seguito all'indagine sul patron L'articolo Serie B, il Foggia commissariato dopo l’arresto del patron Sannella è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Riciclaggio - Foggia calcio commissariato Dopo l'arresto del patron Fedele Sannella : L'inchiesta della Dda sull'autoRiciclaggio di quasi 2 milioni di euro: secondo gli inquirenti venivano pagati in nero anche i giocatori e l'allenatore De...

“Lo abbiamo trovato proprio mentre lo faceva”. Choc e arresto al cimitero. I carabinieri - Dopo una segnalazione - hanno deciso di intervenire e quello che hanno scoperto è pura follia. L’uomo è stato subito portato via - ma a casa sua - poco Dopo - c’è stata un’altra brutta “sorpresa” : Si chiamano in modo esatto necrofori. E questa macabra storia riguarda uno di loro, un 50enne dell’inceneritore del cimitero di Faenza, nel Ravennate, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver rubato protesi dentarie o denti d’oro dai cadaveri cremati. Durante l’arresto nel suo armadietto sono stati trovati una decina di pezzi che hanno dato esito positivo al reagente ‘oro 18 K’ e che, ...

“La verità sulla morte di Davide Astori”. Il giorno Dopo - ecco di cosa si parla. Finora si è ipotizzato un arresto cardiocircolatorio - ma le cause del decesso potrebbero essere altre. “Perché dai controlli nessuno si è accorto di nulla” : La morte di Davide Astori è stata un fulmine a ciel sereno che ha sconvolto la sua famiglia, l’Italia e il mondo. Tutti sono rimasti senza fiato alla notizia della prematura scomparsa del capitano della Fiorentina morto improvvisamente nel sonno a 31 anni e ritrovato senza vita in albergo a poche ore della partita contro l’Udinese. Ma perché è morto? Le prime indiscrezioni hanno parlato di un possibile arresto cardio-circolatorio del calciatore ...

Neonata in arresto cardiaco Dopo un parto in casa : guidata dal 118 - una vicina la salva : Neonata in arresto cardiaco dopo un parto in casa: guidata dal 118, una vicina la salva Neonata in arresto cardiaco dopo un parto in casa: guidata dal 118, una vicina la salva Continua a leggere L'articolo Neonata in arresto cardiaco dopo un parto in casa: guidata dal 118, una vicina la salva sembra essere il primo su NewsGo.

Ragazza aggredita nel parco - Dopo 4 mesi un arresto per tentato omicidio : Empoli, 15 gennaio 2018 - E' stato arrestato il presunto autore dell'aggressione del 14 ottobre 2017 al parco dell'Ambrogiana, a Montelupo Fiorentino . L'ordinanza di custodia cautelare in carcere per ...

Sorpresi a rubare olive : tornano in libertà Dopo la convalida dell'arresto : VILLA CASTELLI - dopo la convalida dell'arresto, sono tornate in libertà le persone sorprese nelle campagne di Francavilla Fontana, mentre rubavano un ingente quantitativo di olive. Si tratta di ...