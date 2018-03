Dopo la partita delle presidenze | Di Maio e Salvini continuano a giocare di sponda in

Dopo Fico e Casellati ora si apre la partita del governo - Di Maio : “E’ aperta a tutti” : Dopo Fico e Casellati ora si apre la partita del governo, Di Maio: “E’ aperta a tutti” “Abbiamo sempre detto che la partitasulle presidenze e’ slegata da quella del governo, ma da oggi chivuole lavorare per i cittadini sa che esiste una forzaaffidabile e seria che dialoga con tutti e si muove compatta peril bene […]

Di Maio e Salvini - Dopo l'accordo sul Parlamento al via la partita per il Governo : Roberto Fico alla Camera, Elisabetta Alberti Casellati prima donna al Senato. Nel pomeriggio di ieri sono stati ricevuti al Quirinale da Sergio Mattarella. Dal Presidente della Repubblica anche il premier Gentiloni, che ha rassegnato le dimissioni. Resterà in carica per il disbrigo degli affari correnti

LIVE Curling - Mondiali femminili in DIRETTA : Italia-Russia 1-0 Dopo il secondo end - partita fondamentale per le azzurre : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Russia , match della sesta sessione dei Mondiali di Curling femminile di North Bay: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi ...

NBA : Boston-Washington - che partita! Gli Wizards rimontano da -20 e vincono Dopo 2OT : I 31 punti di Marcus Morris, miglior realizzatore dei Celtics Guarda tutti i video La cronaca della gara: quanto pesa il libero sbagliato da Tatum Il primo tempo infatti è tutto in favore dei Celtics,...

Shock Serie B - Venezia-Ascoli : aggrediti due calciatori Dopo la partita : Serie B, Venezia-Ascoli, aggrediti due calciatori – Shock nel campionato di Serie B. Al ritorno dalla trasferta di Venezia due calciatori dell’Ascoli sono stati aggrediti la scorsa notte al rientro a casa da alcune persone con il volto coperto. I due erano reduci dalla sconfitta nella gara del torneo cadetto contro la squadra di Filippo Inzaghi. Il primo è stato Samuele Parlati che ha ricevuto un pugno che ha schivato finendo a terra ...

Il Pd conferma : 'Noi all'opposizione'. Da domani la partita del Dopo-Renzi : Posizioni diverse, dunque, a dispetto dell'unità che si registra invece sulla linea politica: "devono governare quelli che hanno vinto le elezioni" continuano a ripetere i dem, convinti che l'unica ...

La foto della prima partita della Fiorentina Dopo la morte di Astori : prima di Fiorentina-Benevento, il difensore morto domenica scorsa è stato ricordato con striscioni, coreografie e messaggi The post La foto della prima partita della Fiorentina dopo la morte di Astori appeared first on Il Post.

Doping - Joao Pedro (Cagliari) trovato positivo a un diuretico Dopo la partita contro il Sassuolo : Secondo caso di Doping nel campionato di Serie A in corso. dopo il difensore del Benevento Lucioni, ad esser stato trovato positivo ai controlli antiDoping è stato il centrocampista offensivo del Cagliari Joao Pedro. Per questo motivo, come si legge nella nota ufficiale diramata da Nado Italia dopo la diffusione della notizia, la Prima Sezione del TNA, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale AntiDoping, “ha provveduto ...

JUVENTUS - ALLEGRI SCANSOPOLI / "Io penso partita Dopo partita - il campionato si deciderà alla fine" : JUVENTUS, parla ALLEGRI: “La Coppa Italia vale come lo scudetto, saremmo gli unici nell’era moderna”. Conferenza stampa del tecnico dei bianconeri in vista dell’Atalanta(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 16:21:00 GMT)

M5s - lo sfogo Caiata Dopo la partita del Potenza : “Se eletto mi batterò come un leone” : “Io sono candidato, corro, sarò eletto o non sarò eletto, la gente mi voterà o non mi voterà: questo non mi importa perché in questi due giorni io ha avuto qualcosa di più importante dell’elezione e del Parlamento. Ho avuto l’affetto della gente di Potenza e se sarò eletto mi batterò per questa gente come un leone (simbolo della squadra e della città)”. Lo ha detto Salvatore Caiata nella sala stampa dello stadio Viviani ...

ROMA - DI FRANCESCO/ "Champions League? Ragioniamo partita Dopo partita. Ora pensiamo allo Shakhtar" : ROMA, parla Di FRANCESCO: “Florenzi non è disponibile, per Under devo ancora decidere”. Il tecnico del club giallorosso ha parlato in conferenza stampa in vista dello Shakhtar(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 16:54:00 GMT)

La partita tecnica di Draghi per il 'Dopo Draghi' al vertice Bce : Roma . Sull'imminente nomina del vicepresidente della Banca centrale europea in sostituzione del portoghese Vitor Constâncio " primo atto di un risiko che culminerà il prossimo anno con la ...

Gattuso : "Champions? Penso partita Dopo partita" : Rino Gattuso continua a pensare 'partita dopo partita', senza illudersi per i rallentamenti delle rivali in lotta per la Champions League. 'Noi dobbiamo pensare a vincere le nostre partite: quella di ...