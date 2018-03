Dopo Fico e Casellati ora si apre la partita del governo - Di Maio : "E' aperta a tutti" : "Abbiamo sempre detto che la partitasulle presidenze e' slegata da quella del governo, ma da oggi chivuole lavorare per i cittadini sa che esiste una forzaaffidabile e seria che dialoga con tutti e si muove compatta peril bene del Paese", ha detto il numero uno dei pentastellati

Grillo e Casaleggio - cena in centro Dopo la festa : 'Fico? La guerra è guerra' : Beppe Grillo e la febbre del sabato sera. Prima lo show al teatro Flaiano, poi il Fico-party al Forum e infine un grande classico: la cena a tarda notte alla Base, locale di via Cavour, che fa da ...

Tiene l'accordo M5s-Lega : al Senato eletta Casellati - Fico alla Camera - Gentiloni si dimette - Mattarella apre consultazioni Dopo Pasqua : Tanta emozione nell'assistere a questo cambiamento della Politica del nostro Paese. Buon lavoro, Presidente. - Chiara Appendino , @c_appendino, 24 marzo 2018 12 di 14 Congratulazioni a @Roberto_Fico ,...

Luigi Di Maio - Dopo Fico cominciano i guai. Governo - la sfida con Salvini : gira un'ipotesi con il 'terzo uomo' : Oggi è un giorno storico per il Movimento 5 Stelle , che elegge il suo primo presidente della Camera. Mentre Roberto Fico festeggia tra baci, abbracci e pacche sulle spalle, c'è da scommettere che ...

La Lega soddisfatta Dopo l'elezione di Fico alla Camera e di Casellati al Senato : Il neo presidente della Camera Roberto Fico incontra Giancarlo Giorgetti poco dopo le 11, in un corridoio vicino l'aula di Montecitorio. "Ho sentito tanto parlare di lei", dice il braccio destro di Matteo Salvini all'uomo indicato dai 5 Stelle. Lui, Fico, lo scorso gennaio aveva garantito che il Movimento "mai sarebbe stato alleato con la Lega anche dopo il voto: siamo geneticamente diversi". Ma per il Carroccio è acqua passata: tra il ...

Roberto Fico bacia la compagna Dopo l'elezione a presidente della Camera : Roberto Fico è il nuovo presidente della Camera. Nel video la gioia del gruppo Cinque Stelle e...

Cos'ha detto Renzi Dopo l'elezione di Casellati e Fico : Roma, 24 mar. , askanews, Il Pd è stato 'compatto' durante l'elezione della presidente del Senato, 'un bel gruppo, siamo stati molto istituzionali, abbiamo votato Valeria , Fedeli, ndr, e ...

Chi è Roberto Fico - presidente della Camera 5 anni Dopo la 'beffa' della Boldrini : C'è da scommettere che, mentre la prospettiva di diventare l'uomo chiamato a guidare la Camera nella XVIII legislatura diventava sempre più concreta, la memoria di Roberto Fico sia andata a quello stesso giorno di 5 anni fa, quando, alla sua prima apparizione a Montecitorio, il deputato napoletano era stato candidato dai 5 Stelle e poi sconfitto da Laura Boldrini.. La rivincita dei laureati in Scienze ...

Camera - Fico da escluso a candidato presidente. Abbracci e strette di mano Dopo l’accordo M5s-centrodestra : Tutto in poche ore. Da bocciato ed escluso dalla corsa alla presidenza di Montecitorio nella tarda serata di venerdì, dopo la scelta del M5s di puntare su Riccardo Fraccaro, alla nuova investitura prima della quarta tornata di voto alla Camera.Roberto Fico è di nuovo il nome su cui punteranno i pentastellati per la successione a Laura Boldrini per la terza carica dello Stato, dopo l’accordo ritrovato con il centrodestra (Casellati al ...

Casellati-Senato - Fico-Camera C'è l'accordo Dopo la bufera Silvio si piega e scarica Romani : dopo un duro confronto il centrodestra trova un compromesso sul nome di Elisabetta Casellati per il Senato. Il M5s la vota e rilancia Roberto Fico alla Camera. "Intesa non riguarda il governo" Segui su affaritaliani.it

Slovacchia - Pellegrini sarà premier Dopo dimissioni di Fico : Cambio al vertice del governo slovacco dopo l'uccisione del giornalista Kuciak che indagava su presunti rapporti tra 'Ndrangheta e istituzioni

Slovacchia - il Premier si dimette/ Robert Fico lascia Dopo l’assassinio del giornalista Kuciak : Slovacchia, il Premier si dimette: Robert Fico lascia dopo l’assassinio del giornalista Kuciak. Il primo ministro ha gettato la spugna dopo la crisi politica degli ultimi giorni(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 11:43:00 GMT)