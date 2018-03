Donald Trump valuta l' espulsione di 20 diplomatici russi per il caso Skripal

Attentato a Trebes - Donald Trump con Macron : attacco orribile : All'indomani dell'attacco terroristico in Francia, Donald Trump ha espresso via Twitter le sue condoglianze e condannato l'accaduto. "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per le vittime dell'...

Donald Trump bandisce i transgender dall'esercito americano : Donald Trump lancia un altro affondo nella propria offensiva personale contro i transgender nell'esercito . Il presidente ha infatti emesso un ordine che impedisce alle persone transessuali di fare ...

Donald Trump mette al bando i bump stocks : Il presidente Donald Trump ha annunciato la messa al bando dei bump stocks. Saranno quindi indisponibili i dispositivi che modificano

Usa - Donald Trump verso sanzioni alla Cina/ Ultime notizie : Ue esclusa dai dazi su acciaio e alluminio : Usa, Donald Trump verso sanzioni alla Cina: il presidente americano vicino alla firma, mentre l'Europa sarebbe esclusa dai dazi sull'acciaio e sull'alluminio.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 17:51:00 GMT)

Sarah Altobello/ Sosia italiana di Melania Trump : "Lei è me - sogno Donald come marito!" (Pomeriggio 5) : Sarah Altobello, la Sosia italiana di Melania Trump ospite oggi a Pomeriggio 5: modella barese, sogna di poter avere suo anche il marito Donald, le sue recenti dichiarazioni.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 17:40:00 GMT)

Si è dimesso John Dowd - capo degli avvocati di Donald Trump nell’indagine sulla Russia : Il New York Times e il Washington Post, citando fonti a conoscenza dei fatti, dicono che si è dimesso John Dowd, capo degli avvocati di Donald Trump nell’indagine del procuratore speciale Robert Mueller sul rapporto tra il comitato elettorale del presidente degli Stati The post Si è dimesso John Dowd, capo degli avvocati di Donald Trump nell’indagine sulla Russia appeared first on Il Post.

Donald Trump vuole imporre dazi e sanzioni alla Cina - accusata di rubare i brevetti delle aziende statunitensi : Analisti e osservatori temono che la decisione di Trump possa portare a una nuova guerra commerciale, con conseguenze per l'economia mondiale.

Donald Trump vuole imporre dazi e sanzioni alla Cina - accusata di rubare i brevetti delle aziende statunitensi : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta per annunciare un piano di sanzioni economiche contro la Cina, accusata di avere incentivato il furto di brevetti e proprietà intellettuali dalle aziende statunitensi, per trarne vantaggi economici e produttivi di vario The post Donald Trump vuole imporre dazi e sanzioni alla Cina, accusata di rubare i brevetti delle aziende statunitensi appeared first on Il Post.

Facebook e Donald Trump : cosa succede ai nostri dati Video : Facebook crolla in borsa chiudendo a -7,5% in to all’impietoso editoriale che il Guardian ha pubblicato contro la societa' di Menlo Park. Sembrerebbe infatti che Cambridge Analytica, societa' di data mining, non abbia analizzato i dati dei profili degli utenti in modo trasparente. Il fatto che l’agenzia sia stata coinvolta nella campagna elettorale di Donald #Trump e nel voto per la Brexit accentua le preoccupazioni del mondo politico. I ...

Un’ex modella di Playboy ha fatto causa per poter rompere un accordo di riservatezza e parlare di una sua relazione con Donald Trump : Karen McDougal, un’ex modella di Playboy che sostiene di avere avuto una relazione con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha fatto causa ad American Media Inc., la società che possiede il tabloid National Enquirer, per ottenere il permesso legale The post Un’ex modella di Playboy ha fatto causa per poter rompere un accordo di riservatezza e parlare di una sua relazione con Donald Trump appeared first on Il Post.

Facebook e Donald Trump : cosa succede ai nostri dati : Facebook crolla in borsa chiudendo a -7,5% in seguito all’impietoso editoriale che il Guardian ha pubblicato contro la società di Menlo Park. Sembrerebbe infatti che Cambridge Analytica, società di data mining, non abbia analizzato i dati dei profili degli utenti in modo trasparente. Il fatto che l’agenzia sia stata coinvolta nella campagna elettorale di Donald Trump e nel voto per la Brexit accentua le preoccupazioni del mondo politico. I ...

USA : Donald Trump jr ebbe relazione mentre moglie era incinta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Melania e Donald Trump uniti più che mai : Niente ombrello aperto solo su di lui, né tentativi andati a male di prendere la mano di lei. Stavolta Donald Trump ha percorso il prato della Casa Bianca abbracciato alla sua first lady Melania, fino ai primi gradini dell’elicottero. La coppia presidenziale ha preso poi il volo verso il New Hampshire per tenere un discorso contro la «crisi degli oppioidi» al Manchester Community College. E lì il presidente, 71 anni, ha usato solo belle ...

Facebook - uso illecito profili : Cambridge Analytica ha lavorato oltre che per Donald Trump per un partito italiano : Ha avuto anche un misterioso cliente nel mondo delle formazioni politiche italiane Cambridge Analytica, la societa' di analisi dati che ha lavorato per la campagna di Donald Trump e che e' finita nella bufera con l'accusa di avere utilizzato ...