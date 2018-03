Domenica Live | Marco Delvecchio | Con la mamma di mia figlia Federica siamo

Eva Henger : la verità sulla foto con Francesco Monte a Domenica Live : Francesco Monte e Eva Henger hanno fatto pace? La verità a Domenica Live Niente da fare per Barbara d’Urso: nonostante non volesse oggi a Domenica Live parlare del canna-gate, l’argomento è uscito fuori ben due volte, e durante la seconda occasione Eva Henger ha anche precisato cosa è accaduto con Francesco Monte al Maurizio Costanzo Show. Tutti ormai sappiamo cosa è accaduto in puntata: come precisato inizialmente dal marito di ...

“Bugiardi!” Nadia Rinaldi contro Striscia. A Domenica Live lo “show” dell’attrice che si scaglia contro il tg satirico. L’accusa è davvero pesantissima : Stavolta gli attapirati potrebbe essere loro, i mattatori di Striscia la Notizia che, in queste settimane, ha preso di mira Alessia Marcuzzi e l’Isola dei Famosi alle prese con un’edizione quanto mai travagliata. A tira in ballo il tg satirico di Antonio Ricci è Nadia Rinaldi, ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live. Nel dettaglio l’attrice ha affermato di non aver apprezzato la messa in onda di alcuni suoi messaggi paralndo di un ...

Domenica delle Palme di forte maltempo al Sud : spiagge calabresi imbiancate dalla grandine - nubifragi in Puglia e danni in Sicilia [LIVE] : 1/9 La spiaggia di Caulonia (Reggio Calabria) imbiancata dalla grandine di oggi ...

Domenica Live - Cecilia Capriotti dopo l'Isola dei Famosi : "Marco Ferri è più donna di me" : Scintille a Domenica Live tra Cecilia Capriotti, ex naufraga dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, e Viviana Tirelli, mamma di Marco Ferri, eliminato anche lui dal reality. In particolare ci si è concentrati su una frase che Cecilia ha detto nei confronti di Marco, 'accusandolo' di essere "più femmina" di lei. prosegui la letturaDomenica Live, Cecilia Capriotti dopo l'Isola dei Famosi: "Marco Ferri è più donna di me" pubblicato su ...

Marco Ferri gay? La madre replica alla Capriotti a Domenica Live : Domenica Live: la madre di Marco Ferri replica a Cecilia Capriotti Martedì scorso Marco Ferri è stato eliminato dall’Isola dei famosi. Il sex symbol della tredicesima edizione del reality è uscito di scena proprio nel momento in cui Valeria Marini gli aveva messo gli occhi addosso. Marco Ferri ha fatto breccia nel cuore di molti telespettatori, sia per la sua educazione che per il suo aspetto fisico atletico. Quella del giovanissimo modello è ...

Marco e Federica Del Vecchio/ Oggi protagonisti della D'Urso intervista (Domenica Live) : Marco e Federica Del Vecchio a Domenica Live: Oggi protagonisti della D'Urso intervista. Ultime notizie sull'ex attaccante della Roma e la figlia, reduci dall'esperienza a Dance Dance Dance(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 15:35:00 GMT)

Domenica Live - Paola Di Benedetto : "Non sono una ragazza facile - tra me e Francesco Monte è amore" : Cecilia Capriotti è stata grande protagonista dell'ultima puntata di Domenica Live. In particolare ha avuto un forte scontro con Paola Di Benedetto, che dopo l'Isola dei Famosi, ora sta vivendo una storia d'amore con Francesco Monte. Cecilia, tuttavia, non è convinta dell'autenticità della relazione. prosegui la letturaDomenica Live, Paola Di Benedetto: "Non sono una ragazza facile, tra me e Francesco Monte è amore" pubblicato su ...

Nadia Rinaldi accusa Striscia a Domenica Live : prove audio tagliate? : Striscia la Notizia: Nadia Rinaldi e l’accusa a Domenica Live Vi ricordate quelle famose prove audio scambiati tra Nadia Rinaldi e Eva Henger e resi pubblici da Striscia la Notizia? Essi sarebbero stati manipolati, o meglio, questa è l’accusa che l’attrice ha avanzato oggi a Domenica Live. Tornati dopo la presentazione, seppur Barbara d’Urso non volesse, è stato tirato in ballo nuovamente il canna-gate a causa delle ...

SERENA GRANDI : “SONO STATA VIOLENTATA DA UN PRETE”/ A Domenica Live il racconto choc dell’attrice : SERENA GRANDI a Domenica Live: "sono STATA VIOLENTATA da un prete", oggi il racconto choc dell'attrice che ha compiuto da poco i 60 anni. La diva dal grande baratro alla Grande Bellezza(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 15:11:00 GMT)

Domenica Live : Cecilia Capriotti giura di non aver fatto sess0 all'Isola dei Famosi con Amaurys Perez : Continua il 'corna-gate' all'Isola dei Famosi. La scorsa settimana a Domenica Live, Craig Warwick aveva 'accusato' Amaurys Perez di essere andato a letto con un'altra naufraga, mora e sentimentalmente impegnata. Le principali sospettate erano state Rosa Perrotta, Alessia Mancini e Cecilia Capriotti, grande amica di Angela, moglie di Amaurys. Proprio quest'ultima è stata accusata, anche se Monica Setta, che la scorsa settimana era insieme a ...

Angela Rende - moglie di Amaurys Perez/ Corna-gate - Isola dei Famosi : lettera a Barbara d'Urso (Domenica Live) : Angela Rende, moglie di Amaurys Perez, lettera durissima a Barbara d'Urso sul Corna-gate. Lo sportivo ha davvero avuto una notte di passione sull'Isola?(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 14:25:00 GMT)

Diamante e Cristiana Pedersoli - figlie di Bud Spencer a Domenica Live/ “Era un uomo rinascimentale!” : Le figlie di Bud Spencer a Domenica Live, Il ricordo di Cristiana e Diamante parlando del padre: “Era un uomo rinascimentale!”, la prima intervista da Barbara d'Urso.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 14:23:00 GMT)

Domenica Live – Ventitréesima puntata del 25 marzo 2018 – Rinaldi - Grandi - Crespi e le figlie di Bud Spencer tra gli ospiti. : Torna Domenica Live affidata a Barbara D’Urso per il sesto anno consecutivo, orfana per la prima volta della concorrenza dell‘Arena di Giletti, ma con una nuova rivale (Cristina Parodi con una “debole” Domenica In). Domenica Live Il contenitore Domenicale di Canale 5 in diretta dallo studio 11 di Cologno Monzese, come ogni Domenica, dalle 14 alle 18:45 offre un connubio di argomenti […] L'articolo Domenica Live – ...

Giucas Casella a Domenica Live/ Dopo Vladimir Luxuria e Cecilia Capriotti - chi ipnotizzerà? : Giucas Casella a Domenica Live: Dopo Vladimir Luxuria e Cecilia Capriotti, chi ipnotizzerà questo pomeriggio? Anche insieme a lui si parlerà dell'Isola dei Famosi.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 13:49:00 GMT)