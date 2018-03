Domenica Live Anticipazioni e ospiti | Isola dei Famosi | canna-gate e Lorenzo Crespi 25

Lorenzo Crespi/ L'attore sta ancora male : "La salute fa i capricci - è una brutta botta" (Domenica Live) : Lorenzo Crespi torna ospite a Domenica Live? L'attore annuncia la sua presenza nella puntata di oggi 25 marzo, poi svela di stare ancora molto male...(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 10:20:00 GMT)

LIVE F1 - GP Australia 2018 in DIRETTA : gara - Domenica 25 marzo - . Hamilton tiene la testa su Raikkonen e Vettel : Lewis Hamilton scatterà davanti a tutti grazie al giro perfetto confezionato in qualifica ma il Campione del Mondo non può dormire sonni tranquilli: alle sue spalle ci sono delle ottime Ferrari che ...

Barbara D'Urso - arriva la conferma : 'Condurrà il Grande Fratello ma non molla Pomeriggio 5 e Domenica Live' : In apertura di puntata a Pomeriggio 5 Barbara D'Urso ha accennato alle voci sulla nuova edizione del Grande Fratello che la vorrebbero come conduttrice del reality . La conduttrice ha aperto dicendo ...

Barbara D'Urso va al Gf e lascia Domenica Live-Pomeriggio 5? L'indiscrezione fa tremare i fan : FUNWEEK.IT - È di ieri la notizia bomba che Barbara D'Urso ha agguantato lo scettro di conduttrice del Grande Fratello 2018 battendo la concorrenza della favoritissima omonima Palombelli: che i fan ...

“Che figura di m***”. Rissa in diretta tv a Domenica Live (e Barbara D’Urso muta). Karina Cascella si scaglia contro Monica Setta. Quello che capita dopo è trash all’ennesima potenza : Da Barbarona D’Urso può succedere di tutto, lo sappiamo. Ma a volte, anche quando il “tutto” accade, beh, si rimane di sasso come fosse la prima volta. Ennesima “sceneggiata” esplosiva a Domenica Live. L’Isola dei famosi fa impazzire Barbara D’Urso e due sue ospiti, Karina Cascella e Monica Setta. In studio si parla della presunta relazione clandestina tra Amaurys Perez e Cecilia Capriotti, due naufraghi in ...

Karina Cascella contro Monica Setta a Domenica Live : Momenti di tensione a “Domenica Live”, quando l’opinionista Karina Cascella ha avuto un duro scontro con la giornalista e conduttrice Monica Setta. Durante il salottino dedicato all’Isola dei Famosi, che si è consumato nello studio del programma condotto da Barbara D’Urso, Monica Setta e Karina Cascella sono arrivati a un duro scontro verbale. Motivo della discussione è stato il comportamento del sensitivo ed ex naufrago ...

Domenica Live Loredana Lecciso frecciatina a Romina Power : Loredana Lecciso è tornata a parlare del suo rapporto con Al Bano Carrisi. Lo ha fatto nella puntata di “Domenica Live” del 18 marzo scorso e nel salotto di Barbara D’Urso ha spiegato quali sono i suoi rapporti col cantante, impegnato in questi giorni in un tour in Germania con Romina Power. Da quattro mesi la Lecciso non vive più con il compagno, con il quale ha comunque rapporti cordiali per il bene dei loro due splendidi figli. L’intervista ...

Paura a Domenica Live - Giucas Casella ipnotizza Cecilia Capriotti - ma lei fa fatica a risvegliarsi : A Domenica Live si torna a parlare di Isola dei Famosi , della presunta notte di passione tra due naufraghi 'in Italia ufficialmente impegnati' e anche delle ipnosi di Giucas Casella. L'ex naufrago ...

“Che le succede!”. Domenica Live - paura in studio per Cecilia Capriotti. Si sottopone a un esperimento e qualcosa va storto : Tra accuse di tradimento, canne viste e non denunciate, l’addio presunto di Alessia Marcuzzi e le spifferate di una Eva Henger in versione agente del KGB, l’Isola dei Famosi si avvia al suo epilogo. Un’edizione quanto mai incerta dove, ad oggi, non è emerso un vero leader con i dualismi si sono ridotti a pochi bisticci per il cibo. Se in Honduras quindi la vita scorre abbastanza tranquilla, fuori non può dirsi altrettanto. Ieri, durante ...

Domenica Live - frecciatina di Loredana Lecciso sull'abito di Romina Power : il nero davvero sfina? : La battuta di Loredana Lecciso sull'abito perfetto per Romina Power durante la tournée e quell'allusione al nero e alla silohoutte dell'ex moglie di Al Bano non è passato inosservato. Barbara D'Urso ...

Ascolti tv - 18 marzo/ Boom di Domenica Live con oltre 3 milioni di spettatori - vola Storie Maledette : Gli Ascolti tv del 18 marzo confermano la vittoria di Fabio Fazio e del suo Che tempo che fa ma anche l'interesse sempre maggiore per Franca Leosini e Storie Maledette, ecco il dettaglio(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 11:34:00 GMT)