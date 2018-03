Domenica delle Palme | Papa Francesco | “Giovani non fatevi manipolare e anestetizzare Non

ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 marzo 2018) “Ci sono molti modi per rendere i giovani silenziosi e invisibili. Molti modi di anestetizzarli e addormentarli perché non facciano ‘rumore‘, perché non si facciano domande e non si mettano in discussione. Cari giovani, sta a voi la decisione di gridare“. Così, durante la messa in piazza San Pietro in occasione delladella, si è rivolto ai ragazzi invitandoli a non farsie non rimanere in silenzio: “Sta a voi decidervi per l’Osanna dellacosì da non cadere nel ‘crocifiggilo!’ del venerdì- E sta a voi non restare zitti. Se gli altri tacciono, se noi anziani e responsabili stiamo zitti, se il mondo tace e perde la gioia, vi domando: voi griderete? Per favore, decidetevi prima che gridino le pietre“. Alla celebrazione hanno preso parte giovani di Roma e di altre diocesi in occasione della ...